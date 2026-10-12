Lutte européenne acharnée : la découverte de Zidane s'impose à Barcelone

Le Barça poursuit ses démarches sur le marché des transferts, à la recherche d'éléments capables de renforcer son effectif pour la saison prochaine, et place le Français Andy Diouf, milieu de terrain de l'Inter Milan, parmi ses options potentielles, après qu'il a attiré l'attention par ses prestations remarquées avec le club italien, dans un contexte d'intérêt de Chelsea et du Paris Saint-Germain pour s'offrir ses services.

Selon des informations publiées par le journaliste spécialiste du marché des transferts Ekrem Konur, qui s'appuie sur des rapports italiens, le Barça a rejoint la course des clubs intéressés par le recrutement de Diouf, 23 ans, après que les recruteurs du club catalan ont suivi ses dernières prestations avec l'équipe de France et ont été séduits par ses qualités physiques et sa polyvalence sur le terrain.

Diouf se distingue par une souplesse tactique qui lui permet d'occuper plusieurs postes : il sait évoluer au milieu de terrain dans différents rôles, mais peut également jouer sur les deux côtés au poste d'ailier et assumer les tâches d'un latéral gauche.

Sa puissance physique, sa capacité à avaler les distances et sa contribution à la construction des attaques représentent une valeur ajoutée pour les équipes qui misent sur un rythme élevé et les transitions offensives.

L'Inter tient à ses services

Le joueur français a rejoint l'Inter Milan à l'été 2025 en provenance de Lens, pour environ 20 millions d'euros.

Après une période d'adaptation, il a commencé à s'installer dans les plans de l'entraîneur Cristian Chivu, qui l'a utilisé principalement au poste de latéral droit.

Diouf a signé un début de saison solide, avec 3 passes décisives en 5 matches disputés comme titulaire en Serie A, ce qui a fait grimper sa cote et attiré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Chelsea apparaît comme l'un des principaux intéressés par les services du joueur, au moment où le Barça et le Paris Saint-Germain continuent de surveiller sa progression, en vue d'évaluer la possibilité de passer à l'action pour le recruter.

Mais finaliser l'opération ne sera pas simple, Diouf étant lié à l'Inter Milan par un contrat courant jusqu'en juin 2030, et le club italien tenant à conserver ses éléments prometteurs.

À ce jour, le Barça n'a pas formulé d'offre officielle, même si le joueur figure dans les plans de sa direction sportive parmi les options qui méritent d'être suivies avant le prochain marché des transferts.

Diouf a été convoqué pour la première fois en équipe de France, dirigée par Zinédine Zidane, lors de la dernière trêve internationale, et il a joué face à la Belgique le 28 septembre, ainsi que lors de la rencontre qui s'est déroulée en France le 5 octobre.