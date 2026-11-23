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La Juventus s'est largement imposée 4-0 face à Venezia, avec un but de Randal Kolo Muani sur penalty. Mais Luciano Spalletti ne veut pas que l'attaquant français se repose sur ses lauriers : l'entraîneur a ouvertement mis en doute son aisance dans l'axe et exigé de nets progrès tactiques.

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Spalletti en demande davantage malgré la large victoire contre Venezia

La Juventus a signé une éclatante victoire 4-0 contre Venezia , mais ce score sans appel n'a pas épargné les critiques à Kolo Muani. Malgré son but sur penalty, l'attaquant français de 27 ans reste sous l'œil attentif de Spalletti, l'entraîneur du club turinois.

Avec ce but, Kolo Muani ne compte que deux réalisations en 12 apparitions en Serie A cette saison. Plutôt que de saluer sa contribution sur penalty, Spalletti a clairement indiqué qu'il attendait encore beaucoup plus de son attaquant.

L'entraîneur pointe son manque d'aisance dans l'axe

Au micro de DAZN après la rencontre, Spalletti a expliqué que l'enchaînement des matches l'obligeait à utiliser Kolo Muani comme un numéro neuf classique. Disposant déjà de nombreuses options sur les ailes, l'entraîneur a insisté sur la nécessité pour l'international français de s'adapter au rôle d'avant-centre.

« Avec tous ces matches, j'ai besoin d'un autre attaquant dans l'axe, a prévenu Spalletti. J'ai trois ailiers à droite : [Francisco] Conceicao, [Edon] Zhegrova et Nico Gonzalez. À gauche, j'ai [Kerim] Alajbegovic, [Kenan] Yildiz et [Jeremie] Boga. Je dois l'encourager à jouer en pointe. »

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Spalletti a ensuite pointé une faiblesse précise dans la capacité de Kolo Muani à conserver le ballon lorsqu'il joue dans l'axe : « Il doit savoir trouver les espaces pour partir dans le dos de la défense. Quand il reçoit le ballon dans l'axe avec un défenseur dans son dos, il n'est pas à l'aise. J'ai aussi besoin de lui en pointe, même si Ekhator est là maintenant. »

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Le poids de son transfert pèse sur l'attaquant français

Ces critiques publiques et sans détour de Spalletti interviennent alors que le bilan global de Kolo Muani à Turin suscite de plus en plus de questions. La Juventus a consenti un investissement important pour s'attacher ses services, en déboursant près de 40 millions d'euros, hors bonus, pour le recruter l'été dernier.

Au regard de cette somme considérable, le Français a peiné à justifier le montant de son transfert durant les premiers mois de la saison. Deux buts en 12 matches de championnat, c'est moins qu'attendu d'un renfort offensif de premier plan.

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S'adapter pour s'assurer une place de titulaire

Face à la forte concurrence sur les deux ailes et à Jeff Ekhator, qui cherche lui aussi à obtenir du temps de jeu dans l'axe, Kolo Muani est confronté à un impératif tactique clair. Avec un calendrier chargé, il doit rapidement prouver qu'il peut tenir dans les duels physiques dos au but et effectuer des appels tranchants dans le dos de la défense.