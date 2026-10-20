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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Lucas Hernandez de retour, un record légendaire pour Vitinha dans le choc entre le PSG et le Barça

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
Lucas Hernández
Vitinha
France
Espagne
Portugal

Lutte explosive pour la première place

Lucas Hernández et Vitinha figurent dans la composition du Paris Saint-Germain pour affronter le Barça, ce mardi soir, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le réseau de statistiques « Statsdufoot » a indiqué que Lucas Hernández sera titulaire avec Paris en Ligue des champions au Parc des Princes, pour la première fois depuis le match contre le Barça le 10 avril 2024.



Et d'ajouter : « Vitinha n'a manqué aucun des 57 matches du Paris Saint-Germain en Ligue des champions depuis son arrivée au club parisien à l'été 2022. »


Avant le coup d'envoi de la rencontre de ce soir, le PSG occupe la première place avec 6 points, devançant le Barça, dauphin, à la différence de buts.



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