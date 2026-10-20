Lucas Hernández et Vitinha figurent dans la composition du Paris Saint-Germain pour affronter le Barça, ce mardi soir, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le réseau de statistiques « Statsdufoot » a indiqué que Lucas Hernández sera titulaire avec Paris en Ligue des champions au Parc des Princes, pour la première fois depuis le match contre le Barça le 10 avril 2024.









Et d'ajouter : « Vitinha n'a manqué aucun des 57 matches du Paris Saint-Germain en Ligue des champions depuis son arrivée au club parisien à l'été 2022. »





Avant le coup d'envoi de la rencontre de ce soir, le PSG occupe la première place avec 6 points, devançant le Barça, dauphin, à la différence de buts.







