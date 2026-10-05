Lothar Matthäus, l'ancien joueur de la sélection allemande, estime que le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement de la sélection portugaise s'explique par des raisons bien plus profondes que celles connues du grand public.

Après le coup de sifflet final du match face à la Norvège (2-1), le sélectionneur Jorge Jesus a ouvert la porte au dialogue avec Cristiano Ronaldo, proposant une réconciliation et un retour en sélection nationale.

Jorge Jesus a déclaré : « Pour moi, Cristiano serait un joueur méritant d'intégrer la prochaine liste, à condition qu'il joue avec Al-Nassr et qu'il souhaite revenir en sélection nationale. Et pour que les deux parties parviennent à un accord, elles doivent se parler et se comprendre. Cela ne dépend pas uniquement de moi. »

Pour autant, Lothar Matthäus, l'ancien joueur de la sélection allemande, ne pense pas que Cristiano Ronaldo portera de nouveau le maillot de la sélection portugaise. Il souligne même que le problème n'était pas un simple désaccord avec le sélectionneur, mais aussi des tensions dans ses relations avec ses coéquipiers, affirmant qu'il méritait un adieu différent.

Matthäus a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « A Bola » : « Il a une carrière magnifique, je le félicite de tout mon cœur. Il a tant apporté au football, et nous ne pouvons que lui en être reconnaissants. C'est peut-être précisément pour cette raison que son départ de la sélection nationale aurait dû être plus digne. Il ne méritait pas cela. »

La légende du Bayern Munich espère qu'ils finiront par pouvoir « se regarder face à face. Car le problème, à mon avis, ne se limite pas au sélectionneur et au fait de le laisser sur le banc, mais je pense que Ronaldo ne bénéficie plus du soutien de ses coéquipiers. »

Cristiano Ronaldo a quitté le camp d'entraînement du Portugal avant le match disputé à Copenhague face au Danemark (4-2), et il s'est envolé en jet privé vers Madrid. Hier dimanche, il a pris l'avion pour Riyad afin de rejoindre Al-Nassr.