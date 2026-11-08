Le Bayern Munich a subi un coup dur avec la blessure de son gardien et capitaine, Manuel Neuer, touché par une déchirure partielle d'un des tendons du pied droit, lors de la victoire face à Mayence sur le score de 2-1, hier samedi, dans le cadre du championnat d'Allemagne.

Le Bayern a annoncé, ce dimanche, que les examens médicaux ont confirmé la déchirure de Neuer, précisant que le gardien manquera à l'équipe durant la période à venir, sans fixer de date officielle pour son retour.

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Mais selon les informations du réseau « Sky Allemagne », l'absence de Neuer s'étendra à au moins 6 semaines, ce qui signifie que le gardien âgé de 40 ans sera absent jusqu'à la fin de l'année 2026.

Neuer a été contraint de quitter le match face à Mayence avant la fin de la première période, après s'être blessé lors d'une des balles à l'intérieur de la surface de réparation, laissant sa place au gardien remplaçant Jonas Urbig.

Cette nouvelle blessure survient après que Neuer a souffert de problèmes antérieurs au même pied, qui l'avaient privé de plusieurs matchs de l'équipe, avant son retour récent face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

L'importance de cette blessure est accrue par le flou qui entoure l'avenir du vétéran gardien allemand, dont le contrat avec le Bayern Munich expire à l'été 2027, dans un contexte de pronostics annonçant sa retraite du football à la fin de la saison actuelle.

Neuer avait établi un record face à Mayence, en devenant le joueur le plus âgé à disputer un match de championnat d'Allemagne sous le maillot du Bayern, à l'âge de 40 ans et 225 jours.