L'OM, Arsenal, les Bleus : les confidences de Guendouzi

Le milieu de terrain de l'OM et des Bleus s'est longuement confié à nos confrères d'Onze Mondial.

Arrivé cet été à l'OM, en prêt d'Arsenal, Mattéo Guendouzi a parfaitement relancé sa carrière, au point d'être convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Après son beau début de saison, il s'est longuement confié à nos confrères du magazine Onze Mondial.

Sous le charme de Sampaoli

Il a expliqué pourquoi il avait choisi de signer à l'OM : « Avant de venir à l'OM, j'avais plusieurs choix. Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m'ont convaincu. […] L'OM est le plus grand club français, le club a remporté une Ligue des champions, il y a une grande histoire. Il y a la plus grosse ferveur du pays, voire du continent. Toutes ces choses ont conforté mon choix. »

Guendouzi se montre d'ailleurs admiratif de son entraîneur : « Sampaoli est extraordinaire. […] Si tu regardes comment on joue depuis le début de saison, c'est magique. On a réussi de très bons matches. On est en train de créer une vraie philosophie de jeu avec ce coach. C'est pour ça que ça marche bien. Humainement, j'aime beaucoup sa personne. […] J'apprends beaucoup, je signe de bonnes performances et c'est grâce à Jorge Sampaoli. »

Avec les Bleus, objectif Coupe du monde 2022

S'il ne compte aucune sélection en équipe de France A, il a cependant été convoqué à trois reprises par Didier Deschamps et il espère maintenant pouvoir porter le maillot des Bleus : « Le fait d'y être, je me dis que j'ai beaucoup de chance, ça récompense tout le travail effectué depuis tout jeune. Je veux écrire une histoire avec l'équipe de France. C'est déjà très bien d'y être, je suis très heureux, mais je veux aligner le maximum de sélections, jouer, apporter quelque chose à cette équipe. »

« La Coupe du monde 2002 est un objectif. C'est dans ma tête. Mon tour viendra avec le travail. J'ai confiance », ajoute-t-il.

Arsenal : des hauts et des bas

Guendouzi est également revenu sur son passage à Arsenal et ses débuts tonitruants : « Arsenal c'est mon premier grand club. […] J'ai réussi une belle saison sous les ordres d'Unai Emery. […] J'ai beaucoup appris avec lui, il m'a fait grandir en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme. »

En revanche, il n'a jamais fait partie des plans de Mikel Arteta et a été prêté au Hertha Berlin, un choix qu'il ne regrette pas : « J'avais besoin de rejoindre un club où j'allais ressentir de la confiance, jouer et prendre du plaisir. J'ai trouvé un club qui m'a donné du temps de jeu. […] Je suis content de mon passage au Hertha. »