L'Atlético Madrid a établi un nouveau record d'affluence dans son stade, le « Riyadh Air Metropolitano », lors du derby face au Real Madrid en Liga.

Le club madrilène a annoncé, dans un communiqué publié sur son site officiel, la présence de 70 514 supporters dans les tribunes du stade pour soutenir l'équipe durant la rencontre, que l'Atlético Madrid a remportée sur le score de 2-1.

L'affluence de ce derby s'est rapprochée de la capacité totale du stade, qui est de 70 813 places, à seulement 299 spectateurs du nombre total de sièges.

Ce nouveau record est survenu lors d'une soirée de fête pour les supporters de l'Atlético Madrid, après que leur équipe est parvenue à s'imposer face à son rival, le Real Madrid, le devançant ainsi au classement de la Liga après sept journées de compétition.

L'Atlético Madrid a salué le soutien de ses supporters durant la rencontre et a conclu son communiqué en ces termes : « Avec cette nouvelle prouesse, nos supporters ont une fois de plus prouvé qu'ils sont uniques en leur genre. Merci à vous, fidèles de l'Atlético, pour votre soutien et votre appui constants. »