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Virgil van Dijk a couvert d’éloges Alexander Isak, qualifiant l’attaquant de Liverpool de joueur « exceptionnel » après sa prestation décisive en Ligue des champions contre le Club Bruges. L’international suédois a brillé en Belgique, poursuivant une série prolifique qui fait de lui un rouage essentiel de l’attaque d’Andoni Iraola.

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Isak franchit un cap historique lors d’une victoire européenne convaincante

Liverpool a confirmé sa bonne forme en s’imposant nettement 3-0 sur le terrain du Club Bruges, en Belgique, en Ligue des champions. Alexander Isak, recruté pour un montant égalant le record britannique, a inscrit un doublé. Il a conclu sa soirée par un appel astucieux et un ballon piqué au-dessus de Yann Sommer. Florian Wirtz a marqué l’autre but.

Grâce à ce doublé, l’international suédois compte désormais 10 buts cette saison, dont sept lors de ses 10 dernières apparitions. Isak est également devenu le huitième joueur seulement de l’histoire du club à marquer lors de six matches consécutifs à l’extérieur, laissant résolument derrière lui une première saison marquée par les blessures.

Van Dijk salue le travail d’Isak et une entente grandissante

Van Dijk a souligné que la puissance physique de l’attaquant et sa capacité à combiner avec ses coéquipiers apportent autant à l’équipe que son efficacité devant le but.

« J’espère qu’il y aura encore beaucoup d’autres buts. C’est un attaquant exceptionnel. Avec ou sans ballon, il est très important pour nous. Il a été très bon dos au but, tout comme lorsqu’il a porté le ballon », a déclaré le capitaine de Liverpool. « Parfois, quand nous devions jouer long, il avait du mal à remporter le premier ballon, mais il était toujours là pour se battre et compliquer la tâche des défenseurs. »

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Le défenseur central expérimenté a également attribué le regain de forme d’Isak à sa confiance retrouvée et à sa condition physique. « Il m’est difficile de dire [ce qui a changé pour Isak], mais la confiance joue énormément », a-t-il poursuivi. « Rester en forme, prendre soin de soi, savoir ce qu’exige le fait d’être un joueur de Liverpool. Trouver sa place dans l’équipe aide aussi. Alex sait ce dont nous avons besoin de sa part et il répond présent. Je pense que les choses ne peuvent que s’améliorer à partir de là. »

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Il a ajouté que la cohésion du groupe se construit progressivement : « Chacun doit comprendre les forces des autres, et parfois aussi leurs faiblesses, pour tirer le meilleur de chacun. Le processus se déroule bien. »

Liverpool se prépare à la réaction d’Everton malgré des dynamiques opposées

Après sa victoire contre Manchester United le week-end dernier et son succès européen, Liverpool se rend au Hill Dickinson Stadium avec le statut de favori. Le club a remporté cinq de ses récents derbies et n’en a perdu qu’un, tandis que la progression d’Everton a été stoppée par une lourde défaite 4-0 sur le terrain de Brentford, après avoir été réduit à dix.

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Malgré ce contraste, Van Dijk s’attend à une vive réaction lors du derby. « Nous passons une excellente semaine [mais] je m’attends à des étincelles dimanche, compte tenu du résultat d’Everton lors de son dernier match », a-t-il observé. « Ils vont réagir, cela provoque forcément quelque chose. On le sait déjà. »

Auteur d’un but victorieux là-bas à la dixième minute du temps additionnel en avril, le Néerlandais s’attend à un nouveau match difficile, malgré son horaire matinal. « Ce sera encore intense dimanche, mais ce sont les matches qu’on attend avec impatience », a-t-il ajouté. « Ils ont subi un résultat difficile lundi et voudront montrer une réaction. Comme lorsqu’on joue contre Manchester United, c’est un match à part. Ce sera difficile. Le coup d’envoi est très tôt, mais nous devons être prêts. »

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L’occasion de conclure une semaine décisive par une quatrième victoire de suite

Une victoire dimanche, lors du premier derby de la Mersey de la saison, offrirait à Liverpool un troisième succès en huit jours et un quatrième consécutif toutes compétitions confondues. Maintenir l’efficacité offensive d’Isak et de Wirtz sera crucial dans cette période charnière de la saison. Venir à bout d’une équipe d’Everton meurtrie et avide de revanche confirmerait la dynamique ascendante de Liverpool.