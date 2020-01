Liverpool - Van Dijk sur la course au titre : "Cela ne veut encore rien dire"

Les Reds comptent seize points d'avance sur Manchester City, mais refusent de s'emballer tant que le titre de champions n'est pas acquis.

Cela devient une sorte d'habitude : chaque semaine les joueurs de sont désormais questionnés sur leur avance impressionnante en tête de la . Et chaque semaine, la réponse est la même.

Cette fois-ci, c'était au tour de Virgil Van Dijk : "Combien de gars de chez nous avez-vous interviewé ?, a-t-il questionné en retour. Je pense que nous donnons tous la même réponse.

"Chacun peut avoir son opinion, dire ce qu'il pense de la situation dans laquelle nous sommes en tant que groupe, tout ceux qui sont impliqués à Melwood, nous ne nous emballons pas. Nous ne pouvons pas nier que nous sommes dans une bonne situation, mais cela ne veut rien dire pour l'instant - seulement à la fin de la saison. Et espérons que cela voudra dire quelque chose à la fin de la saison."

Et même si personne ne le dira à voix haute, plus rien ne semble pouvoir arrêter Liverpool dans sa folle course au titre : 21 victoires en 22 rencontres, 16 points d'avance donc et plus que 30 points à récolter d'ici la fin de la saison pour être certains d'être sacrés - dans l'hypothèse où ferait un sans faute.

Un total de 30 points qui est également l'écart entre Liverpool et après le derby de dimanche (2-0), un 13e succès consécutif pour les Reds et 7e clean-sheet, une première depuis 2006.

"Tout le monde est impliqué, conclut Van Dijk. Nous avons un gardien fantastique, les latéraux font leur travail, les milieux et les stars devant, dont c'est quelque chose de collectif."