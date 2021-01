Liverpool - Privé de recrutement, Klopp ne se cherche pas d'excuses

L'entraîneur des Reds aimerait apporter quelques retouches à son équipe. Limité financièrement, il n'est néanmoins pas du genre à faire des caprices.

Jurgen Klopp ne s'en cache pas, recruter cet hiver ne serait pas de trop, notamment en défense. Mais l'entraîneur des Reds a déclaré que la mauvaise passe actuelle du club n’avait rien changé à l'état des finances, toujours aussi limité sur le marché des transferts. Pour rappel, ces dernières semaines, les pensionnaires d'Anfield Road sont dans leur pire forme depuis quatre ans, sans victoire en cinq matches de et n'ayant pas réussi à marquer lors de leurs quatre derniers.

Equipe de France - Deschamps aimerait voir Zidane lui succéder​

Jeudi, ils ont perdu leur fier record à domicile de 68 matchs sans défaite, s'inclinant 1-0 contre lors d'une nuit misérable à Anfield. Favoris pour le titre il y a un mois, ils occupent désormais la quatrième place et pourraient prendre du retard sur et si ces deux équipes remportaient leurs matchs reportés.

Avec Virgil van Dijk et Joe Gomez mis à l'écart suite à des blessures, on s'attendait à ce que fasse appel à un défenseur central cet hiver pour alléger une partie de la pression. Mais à un peu plus d'une semaine avant la date limite, il semble probable qu'il n'y aura pas un tel mouvement sur les bords de la Mersey.

L'article continue ci-dessous

"Bien sûr, nous savons ce que nous ferions dans un monde idéal"

C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Jürgen Klopp face aux journalistes. "Non, rien n'a changé. Désolé, réponse courte ! Je ne suis plus un enfant de cinq ans et si je n’obtiens pas ce que je veux, je me mets à pleurer. La plupart du temps dans ma vie, je n’ai pas obtenu ce que je voulais, pour être honnête. Je suis responsable d'une grande partie de ce club, mais il y a des gens qui sont responsables de tout, et je ne peux pas prendre leurs décisions. Je sais qu'ils sont avec nous, je sais qu'ils veulent nous soutenir, et ils le font", a ainsi déclaré l'ancien entraîneur du , qui ne veut pas se chercher d'excuses et entend faire avec ce qu'il a.

"Nous n’avons jamais, jamais parlé dans la fenêtre de transfert comme ça parce que ce serait une excuse et nous n’avons pas besoin de cela. Ce que nous devons faire, c'est améliorer le football dans les domaines décisifs avec cette équipe, et ne pas rester assis ici et être déçu ou frustré par certaines décisions. Bien sûr, nous savons ce que nous ferions dans un monde idéal, mais le monde n'est pas idéal et pas seulement pour nous. Nous devons faire face à la situation", a-t-il ajouté.

Une chose est sûre, la situation actuelle n'est pas acceptable et Jürgen Klopp attend une réaction. "Ce n’est pas une situation que nous voulons, et si nous ne sommes pas satisfaits d’une situation, nous devons travailler, et c’est ce que nous ferons. Je crois à 100% que nous pouvons changer les choses avec cette équipe (...) Nous sommes très autocritiques. Nous savons ce que nous avons fait et nous savons également ce que nous devons changer", a enfin assuré l'entraîneur de Liverpool.