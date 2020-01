Liverpool, Klopp : "Les jeunes vont jouer la FA Cup contre Shrewsbury"

Le patron de Liverpool a déjà manifesté son désir de voir le nombre de matchs joués réduit et veut maintenant boycotter le match retour de FA Cup.

Jürgen Klopp continue de mener une guerre ouverte contre le calendrier de la FIFA et de l'UEFA. L'entraîneur des Reds a, depuis plusieurs mois, déjà répété avec insistance le trop gros nombre de matches joués par saison et demander à réduire ce nombre que ce soit grâce aux matches amicaux avec les sélections ou en trouvant d'autres solutions. Champion d'Europe en titre, a été confronté à un calendrier très chargé cette saison.

Les Reds qui ont disputé la ont déjà été confronté à un problème de calendrier cette saison et ont dû envoyer les jeunes afin de disputer la Carabao Cup étant donné qu'ils étaient en déplacement pour la des clubs. Liverpool a été tenu en échec par Shrewsbury en et devra donc jouer à nouveau contre le modeste club anglais, sauf que ce match sera programmé lors d'une trêve ce qui horripile Jürgen Klopp.

"Les joueurs ont besoin de repos"

L'article continue ci-dessous

L'Allemand a donc menacé d'envoyer son équipe de jeune et de ne pas diriger la rencontre en FA Cup face à Shrewsbury : "En avril 2019, nous avons reçu une lettre de la , je pense, où ils nous ont demandé de respecter les vacances d'hiver, de ne pas organiser de matchs amicaux internationaux ou de ne pas organiser de matches de compétitions amicales. Et nous respectons cela. J'ai dit aux garçons il y a deux semaines, nous aurons une pause hivernale".

"Cela signifie que nous ne serons pas là pour la FA Cup. Ce seront les jeune qui joueront ce match. Vous ne pouvez pas trouver un accord avec nous comme personne ne s'en soucie. Je sais que cette décision ne sera pas très populaire mais c'est ainsi que je le vois. La Premier League nous a demandé de respecter les vacances d'hiver. C'est ce que nous faisons. Si la FA ne la respecte pas nous ne pouvons pas le changer. Nous ne serons pas là", a ajouté Jürgen Klopp.

Interrogé sur le besoin que ses joueurs ont d'avoir une pause, Jürgen Klopp en a remis une couche : "C'est seulement dans ce pays que vous posez ce genre de question. C'est une pause hivernale. Qu'est-ce que tu penses? Je peux vous donner la lettre. Nous devons respecter le bien-être des joueurs et ils ont besoin de repos - repos mental et repos physique. C'est la raison de la pause hivernale, puis une autre compétition nous dit que ce n'est pas si important. Nous devons donc prendre cette décision parce que les garçons ont de la famille. Les joueurs internationaux ne sont jamais partis donc c'est la semaine - et j'ai dit il y a des mois, avant que je sache que la FA Cup pourrait se situer entre les deux - que c'était une pause hivernale. Nous allons donc la respecter".