Liverpool - Curtis Jones dédie son but à Alisson, marqué par la disparition de son père

Auteur de l'ouverture du score face à Sheffield (0-2), dimanche soir, le milieu de terrain des Reds a dédié son but à son gardien de but, endeuillé.

Dimanche, les Reds ont enfin pu stopper leur chute libre. À la suite d’une série de défaites qui n’avait que trop duré, dont quatre de rang à domicile, les hommes de Jurgen Klopp ont en effet inversé la tendance en allant prendre les trois points sur la pelouse de Sheffield United (2-0). Une victoire qui a mis du temps à se dessiner.

Contre la lanterne rouge du classement, les champions d’Angleterre ont pourtant outrageusement dominé les débats. Toutefois, ils ont dû attendre le début de la seconde période pour débloquer la situation et concrétiser leur mainmise. Après de multiples opportunités, c'est finalement le jeune milieu de terrain Curtis Jones qui a ouvert le score. Ce dernier a dédié son but à son gardien de but brésilien Alisson, qui a perdu son père dans des conditions tragiques la semaine dernière.

"C'est un très beau geste de la part de Curtis Jones"

"J'aimerais profiter de cette occasion pour dire que ce but est pour le père d'Ali (Alisson Becker). Qu'il repose en paix et si Ali voit ça, c'est pour toi, mon frère. C'est un garçon fort et il fait partie intégrante de l'équipe. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il nous manque", a-t-il déclaré à Sky Sports. Un geste salué par son entraîneur.

"Je n'ai jamais douté de la cohésion de l'équipe. Le monde est ainsi fait. Quand on joue un match, pour tout le monde, on fait preuve d'unité. Et quand on ne gagne pas, les gens pensent que nous ne sommes pas soudés. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'était une semaine spéciale, oui, et c'est un très beau geste de la part de Curtis Jones. Il est évident que nous allons tout donner, pas seulement pour Ali, mais on va le faire aussi pour lui", a expliqué Jurgen Klopp en conférence de presse.

Si la solidarité est donc à l'ordre du jour du côté des Reds, ils n'en demeurent pas moins distancés au classement. En effet, Liverpool occupe actuellement la 6ème place de la Premier League avec 43 points au compteur, soit 19 de moins que Manchester City, leader. Autant dire que le titre de Champion va changer de mains...