L'Inter Miami a de nouveau prouvé que ses problèmes n'étaient pas entièrement résolus. Malgré une domination affichée durant la rencontre, le club s'est contenté d'un match nul (2-2) face à Atlanta United, l'une des pires équipes de la conférence Est.

Le coup d'envoi a été retardé de près de deux heures par rapport à l'horaire prévu, après que de fortes pluies ont détérioré la pelouse du stade et contraint les organisateurs à reporter le début de la partie.

À lire aussi

Malgré la défense de son entraîneur : Vinicius fait polémique en ignorant Mourinho

Comment le Barça a-t-il choisi ses cinq capitaines ? Flick révèle les coulisses

L'Inter Miami, surnommé « les Hérons », a dominé les premières minutes, tandis qu'Atlanta restait dangereux dès que ses joueurs se projetaient vers l'avant, selon le journal« AS » espagnol.

L'Inter Miami a ouvert le score à la 32e minute, lorsque Casemiro a marqué d'une tête qui a dépassé le gardien d'Atlanta United.

Atlanta a réagi rapidement : l'attaquant paraguayen Miguel Almirón a décoché une frappe puissante dans la lucarne basse, égalisant à la 35e minute.

L'Inter Miami n'a pas reculé, reprenant même l'avantage avant la fin de la première mi-temps, lorsque Telasco Segovia a adressé un centre que Luis Suárez a transformé au fond des filets, à la 45e+1.

Le gardien canadien de l'Inter Miami, Drake Callender, s'est illustré en sauvant sa cage sur plusieurs tirs, sa parade la plus marquante intervenant à la 78e minute. Almirón a eu l'occasion d'égaliser sur un penalty, mais Callender l'a également repoussé.

Une autre faute a entraîné l'attribution d'un second penalty en faveur des visiteurs, transformé avec succès par Breel Embolo, ramenant le match à égalité à la 87e minute.

Avec ce résultat, l'Inter Miami a conservé la deuxième place de la conférence Est du championnat américain de football (MLS), tandis qu'Atlanta United est resté à l'avant-dernière place.

Selon la plateforme « Sofascore », Lionel Messi a livré une bonne prestation et a obtenu une note de 7,3.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».



