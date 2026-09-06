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FBL-MLS-INTER MIAMI-ATLANTA UNITEDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Lionel Messi et l'Inter Miami frappés par un coup dur dans les derniers instants

Inter Miami CF vs Atlanta United
Inter Miami CF
Atlanta United
Major League Soccer
L. Messi
É.-U.
Argentine

L'Inter Miami a échoué à deux reprises à préserver son avantage

L'Inter Miami a de nouveau prouvé que ses problèmes n'étaient pas entièrement résolus. Malgré une domination affichée durant la rencontre, le club s'est contenté d'un match nul (2-2) face à Atlanta United, l'une des pires équipes de la conférence Est.

Le coup d'envoi a été retardé de près de deux heures par rapport à l'horaire prévu, après que de fortes pluies ont détérioré la pelouse du stade et contraint les organisateurs à reporter le début de la partie.

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L'Inter Miami, surnommé « les Hérons », a dominé les premières minutes, tandis qu'Atlanta restait dangereux dès que ses joueurs se projetaient vers l'avant, selon le journal« AS » espagnol.

L'Inter Miami a ouvert le score à la 32e minute, lorsque Casemiro a marqué d'une tête qui a dépassé le gardien d'Atlanta United.

Atlanta a réagi rapidement : l'attaquant paraguayen Miguel Almirón a décoché une frappe puissante dans la lucarne basse, égalisant à la 35e minute.

L'Inter Miami n'a pas reculé, reprenant même l'avantage avant la fin de la première mi-temps, lorsque Telasco Segovia a adressé un centre que Luis Suárez a transformé au fond des filets, à la 45e+1.

Le gardien canadien de l'Inter Miami, Drake Callender, s'est illustré en sauvant sa cage sur plusieurs tirs, sa parade la plus marquante intervenant à la 78e minute. Almirón a eu l'occasion d'égaliser sur un penalty, mais Callender l'a également repoussé.

Une autre faute a entraîné l'attribution d'un second penalty en faveur des visiteurs, transformé avec succès par Breel Embolo, ramenant le match à égalité à la 87e minute.

Avec ce résultat, l'Inter Miami a conservé la deuxième place de la conférence Est du championnat américain de football (MLS), tandis qu'Atlanta United est resté à l'avant-dernière place.

Selon la plateforme « Sofascore », Lionel Messi a livré une bonne prestation et a obtenu une note de 7,3.

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