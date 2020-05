Lineker : "Il n'y a pas de débat entre Messi et Ronaldo"

L'ancien joueur du Barça estime que le magicien argentin est loin au-dessus du niveau de son rival portugais de la Juventus.

L'éternel débat sur le choix du meilleur joueur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo "n'est même pas serré", selon Gary Lineker, qui a décrit la superstar du comme "le meilleur de tous les temps".

Messi et Ronaldo ont sans aucun doute été les deux joueurs les plus remarquables de leur génération, remportant à eux deux le nombre impressionnant de 11 Ballons d'Or au cours des 12 dernières années.

Le premier, qui a passé toute sa carrière au Barça, a remporté un sixième Ballon d'Or en 2019, un record, et ne montre aucun signe de ralentissement bien qu'il approche de son 33e anniversaire.

Ronaldo, 35 ans, a quant à lui connu des succès à , au et à la , tout en assurant sa longévité au plus haut niveau en se transformant d'un ailier tout terrain en un avant-centre plus traditionnel.

Les deux hommes ont remporté plusieurs championnats et coupes d'Europe, établissant ainsi de nouveaux records en termes de buts et de passes décisives, mais Lineker estime que Ronaldo est bien faible par rapport à son ancien adversaire en termes de capacités générales.

"Les gens deviennent très tribaux pour toutes sortes de raisons dans la vie, et le débat Messi contre Ronaldo est l'un d'entre eux", a déclaré l'ancien attaquant de Barcelone à BBC Sport.

"Souvent, le choix semble se résumer à savoir si vous soutenez Barcelone, le Real Madrid, la Juventus ou n'importe qui, ce qui est bien - je comprends cela. Je suis aussi un grand fan de Ronaldo, mais si vous parlez du meilleur joueur de tous les temps, il ne devrait même pas y avoir de débat sur le fait qu'il s'agisse de Messi. C'est juste mon opinion, mais ce n'est même pas serré pour moi."

Lineker a ensuite rejeté l'argument selon lequel les réalisations de Ronaldo l'emportent sur celles de Messi en raison de ses exploits dans trois championnats majeurs différents, ajoutant : "Messi a évidemment joué dans de grandes équipes à Barcelone, mais, quels que soient les joueurs autour de lui, ses statistiques impressionnantes ont continué à être les mêmes.

"Il a prouvé aux sceptiques qu'ils avaient tort, à maintes reprises. Même au cours des deux dernières saisons, lorsque l'équipe du Barça n'était pas aussi forte que par le passé, sa contribution n'a pas diminué. En fait, ils ont été un véritable gâchis sans lui.

"Il est rare qu'un joueur reste dans un seul club maintenant, comme Messi l'a fait avec le Barça, sans parler de quelqu'un qui a déménagé d'un autre pays comme il l'a fait quand il a quitté l' pour l' , à 13 ans.

"Mais, s'il était parti pour une raison quelconque, Messi aurait été accusé de déloyauté. Il ne peut pas gagner, en gros. Et pourquoi voudrait-il déménager de toute façon ? Il a commencé dans l'un des plus grands clubs de football du monde."