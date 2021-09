Lille : Jocelyn Gourvennec peste contre l'arbitrage

L'entraîneur du LOSC a regretté le manque de justesse de son équipe contre Salzbourg ainsi qu'un arbitrage qu'il ne comprend pas.

Battu à Salzbourg, Lille a sérieusement entamé ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Lillois se sont inclinés ce mercredi soir et peuvent nourrir des regrets, notamment car ils ont concédé deux penaltys. Des erreurs impardonnables à ce niveau-là. La réduction du score de Burak Yilmaz et les légères occasions en fin de match n'ont pas permis au LOSC d'arracher le point du match nul.

Après la rencontre, Jocelyn Gourvennec a regretté le manque d'efficacité de ses joueurs, ainsi que l'arbitrage : "On a très bien démarré. On était rigoureux quand on n'avait pas le ballon. Juste dans nos préparations d'action. Salzbourg presse beaucoup et nous ne sommes pas tombés dans ce piège en ressortant bien nos ballons. Si on est plus justes et techniquement meilleurs, on ne parle plus du penalty. On n'a pas été justes dans les 25 derniers mètres".

"Après l'histoire du penalty... Il y a des choses que je ne comprendrai jamais. Ce fait de jeu a énormément d'incidence. Ça les a remis dans le match. En deuxième période, je n'ai rien à dire sur le deuxième penalty. Mais on ne lâche pas. On est encore présent et si on est plus juste, on revient à 2-2. Un manque de constance ? On parle de la même chose. On n'est pas juste pour finir. Cela nous a coûté deux points contre Wolfsburg (0-0). les situations, on les a eues. C'est la même histoire ce soir. Être chirurgical, ça aide beaucoup. Salzbourg l'a été plus que nous ce soir", a ajouté l'entraîneur du LOSC.

"C'est un peu frustrant de ne pas prendre plus de points là"

L'article continue ci-dessous

Jocelyn Gourvennec ne parvient pas à comprendre comment l'arbitre a pu prendre ces décisions : "Il y avait une forme d'injustice dans la double décision de l'arbitre. Il n'a pas été aidé par ses assistants. On a corrigé à la mi-temps pour ne pas sortir du match On a réussi à focaliser l'attention à la pause. Il ne fallait pas que la frustration prédomine. En deuxième période, on a été plutôt bien dedans. Après le deuxième penalty, on revient au score. Mais je ne trouve pas que nous avons manqué de mordant ou d'envie. Les joueurs se sont battus".

"Il est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas prendre plus de points là. Mais c'est la réalité. Je me souviens de Claude Puel qui disait en qualité d'entraîneur de Lille après des matches de C1 avec ce scénario : ''on n'a pas dit notre dernier mot''. On est revenu à 1-2. Après, le match a été très instable. On a poussé de manière un peu désordonnée. On est resté sur un fil pendant vingt minutes. Ils peuvent mettre le 3e et en même temps, on n'est pas loin d'égaliser. Les entrants ont apporté leur fraîcheur. Un effectif plus dense va nous aider à hausser le niveau", a ajouté le technicien français.

Enfin, Jocelyn Gourvennec a avoué qu'il espère que son équipe va gagner davantage en constance : "Contre Wolfsburg, on répond présent. On doit s'améliorer dans la finition. On a perdu des matches en L1 où on a des situations avant nos adversaires. Si on ouvre le score, ça galvanise et le scénario est probablement différent. Cette défaite un peu spéciale ici ne doit pas noircir le tableau. on fait quand même de bonnes choses".