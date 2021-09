EXCLU - Sheriff Tiraspol : Sébastien Thill raconte son but victorieux contre le Real Madrid

Le Luxembourgeois a offert une deuxième victoire d'affilée à Tiraspol en C1. En exclusivité pour Goal, il revient sur ce moment magique.

Dimanche avant la rencontre face au Real Madrid, Sébastien Thil nous avait accordé une interview pour nous raconter son club de Tiraspol, son projet et ses spécificités. Deux jours plus tard, le milieu luxembourgeois est l'un des héros de la victoire moldave au stade Santiago Bernabeu. Avant-dernier passeur sur le premier but, il a offert la victoire à son équipe d'une sublime frappe du gauche dans la lucarne de Thibaut Courtois à quelques minutes du coup de sifflet final. Pour Goal, il revient sur cet exploit et l'émotion procuré par sa magnifique réalisation.



Qu’est-ce que le Sheriff Tiraspol avait préparé pour faire un résultat à Madrid ?

Que ce soit dans notre championnat ou en Ligue des champions, on aborde les matches de la même façon. Après en C1, on change notre jeu puisqu’on n’a pas la possession de balle et on sait aussi que l’on est forts sur les contres. Donc avant le match, on a observé le Real Madrid et comment il se place défensivement ou offensivement. On savait que l’on allait avoir des espaces derrière la ligne d’attaque qui fait le pressing. Et c’est comme ça que j’ai pu être trouvé régulièrement au début du match.

Quel rôle vous avait confié le coach ?

Mon rôle, c’était de lancer les transitions offensives rapides pour se projeter devant le but (ce qu'il fait notamment sur le premier but de son équipe). On avait analysé ça à la vidéo. On avait pour but d’être bien en place défensivement et de former un bloc. Après le coach nous a dit de ne pas avoir peur, de jouer au football en ressortant le ballon de derrière et au sol plutôt que de balancer. En première période, on a su le faire, mais après ça a été difficile parce qu’ils ont pressé haut.

Durant les 30 dernières minutes ça a été très chaud sur votre but…

Avec une équipe comme ça et des joueurs de classe mondiale, c’est compliqué de défendre. À un moment, ils avaient des occasions à chaque minute. Après, ils peuvent aussi être contents sur le penalty, car je pense que si c’est un joueur de notre équipe, l’arbitre ne siffle pas. Comme ils s’appellent Real Madrid, ils ont eu la faute. J’ai revu les images et pour moi c’est du 50/50. Certains arbitres sifflent ce genre de fautes et d’autres pas.

"Dans le vestiaire, tout le monde était content et faisait la fête. Les portables n’arrêtaient pas de sonner"

Mais à la fin du match, vous vous retrouvez dans les 25 mètres adverses et marquez d’une reprise incroyable. Racontez-nous ce but.

Sur la touche en notre faveur, je vois qu’il n’y a personne à la récupération devant leur surface. Donc je suis monté et la balle arrive parfaitement sur mon pied gauche. Et là je ne me pose pas de questions. Soit tu la mets au-dessus du stade, soit tu la mets en lucarne… elle est partie en lucarne.

À ce moment-là, qu’est-ce que vous ressentez ?

Franchement, c’était la folie. Je suis content, je cours partout, j’ai des frissons. Après, je me suis dit qu’il restait du temps à jouer et que ça allait être très long, surtout que j’avais des crampes ensuite.

L'article continue ci-dessous

Comment ça se passe dans le vestiaire après le match ?

Il y avait une vraie euphorie collective. Dans le vestiaire, tout le monde était content et faisait la fête. Les portables n’arrêtaient pas de sonner. Tout le monde a été célébré, car tous les joueurs ont fait un gros match, quand je vois par exemple le nombre d’arrêts que notre gardien a fait, par exemple, c’est quand même incroyable. Ce n’est pas grâce à deux ou trois joueurs que nous avons gagné. On a été fort ensemble et c’est pour ça que l’on a gagné ce match.

Vous avez aussi dû recevoir beaucoup de messages…

Oui, j’ai reçu des centaines de messages, encore maintenant pendant qu’on se parle, j’en reçois. À chaque minute, voire chaque seconde (rires). Mon portable ne s’arrête pas. Ce n’est pas la première fois, car avec mon ancien club au Luxembourg, on avait sorti les Glasgow Rangers, c’était déjà pas mal, mais là c’est encore au-dessus.

Avec cette victoire, vous revoyez vos ambitions à la hausse ?

Non, nous on regarde match après match. On ne se dit pas que l'on veut finir avec dix ou onze points. Avant chaque match, on analyse l’adversaire et on essaie de gagner chaque match. On sait que les quatre prochains matchs vont être très compliqués.