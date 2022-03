Lille - Gourvennec : "On n'a pas réussi à emballer le match"

A quelques jours de recevoir Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des champions, Lille n'est pas parvenu à faire mieux qu'un match nul sans buts, vendredi soir contre Saint-Etienne.

Des Dogues trop ternes

Une prestation relativement terne de la part des Dogues, comme le reconnaissait Jocelyn Gourvennec devant la presse après le coup de sifflet final.

"On n'a pas réussi à emballer le match et à emmener le public avec nous", a reconnu le technicien nordiste.

"On a été d'un côté très solide défensivement face à une équipe qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires. On a bien contrôlé le talent offensif et la vitesse de Saint-Etienne."

L'article continue ci-dessous

"C'est trop peu pour un match à domicile"

Du contrôle dans le jeu, mais trop peu de folie pour faire la différence : "D'un autre côté, on a été peu inspiré. Ils ont été bien organisés et on s'y est mal pris", poursuit Gourvennec.

"On a essayé de corriger ça à la mi-temps pour passer plus par les côtés. On l'a fait au début et puis on n'a pas réussi. On ne gagne pas le match même si on a deux grosses occasions. Mais c'est trop peu pour un match à domicile."

Il faudra forcément faire beaucoup mieux mercredi soir, pour espérer faire trembler les champions d'Europe en titre. Avant de retrouver la Ligue 1, samedi prochain à Nantes.