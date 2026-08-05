Un rapport de presse a affirmé ce mercredi que le club de Lille vise à recruter un joueur du Real Madrid lors du mercato estival en cours, afin de compenser le départ attendu de sa star marocaine Ayyoub Bouaddi.

Alors qu'Ayyoub Bouaddi se rapproche d'un transfert à Manchester City, Lille a déjà identifié son successeur potentiel, issu de l'académie du Real Madrid.

Le marché des transferts estival est marqué par une activité intense du côté de Lille, qui s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec l'arrivée de Davide Ancelotti au poste d'entraîneur.

Après plusieurs saisons marquées par la stabilité, le club nordiste traverse une véritable phase de transition avec des changements majeurs dans son effectif : des joueurs cadres tels que Chancel Mbemba, Aïssa Mandi et Thomas Meunier sont partis, sans oublier le jeune joueur Hugo Rakotobe.

Ces départs obligent la direction à accélérer le rythme du travail pour bâtir une équipe capable de réaliser ses ambitions affichées, notamment avec la participation de Lille à la Ligue des champions.

Ayyoub Bouaddi aux portes de Manchester City

Le jeune milieu de terrain, âgé de 18 ans, est un talent exceptionnel et est devenu l'une des étoiles montantes les plus en vue du football européen.

Après avoir brillé de manière remarquable sur la scène internationale lors de la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, le joueur de Lille a vu sa valeur marchande grimper considérablement ces derniers mois.

Lille n'a pas caché ses grandes ambitions financières concernant ce talentueux joueur marocain, estimant que sa valeur pourrait dépasser les 100 millions d'euros.

Manchester City est désormais tout proche de trouver un accord avec Lille pour le recrutement d'Ayyoub Bouaddi, les négociations ayant enregistré des progrès notables et les derniers détails des clauses essentielles de l'opération ayant été réglés.

Lille veut recruter Jorge Cestero

Selon le journal « Marca », le club de Lille a déjà pris contact avec le Real Madrid pour étudier la possibilité de recruter son jeune milieu de terrain Jorge Cestero, qui a fait grand bruit au sein de l'académie du club.

Âgé de 20 ans, Cestero évolue actuellement avec le Real Madrid Castilla et est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue du club, au point que son ancien entraîneur, Álvaro Arbeloa, l'a décrit comme « le meilleur milieu défensif d'Espagne », une description qui reflète le statut élevé dont jouit l'enfant de Saragosse au Real Madrid.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Cestero a progressivement affermi sa position grâce à son intelligence de jeu, ses qualités techniques et sa capacité à orchestrer le milieu de terrain en profondeur. Il n'est pas seulement un joueur habile à récupérer le ballon, il possède aussi un style moderne qui lui permet de percer les défenses adverses, de résister à leur pression et d'apporter du dynamisme aux attaques de son équipe.

Le Real Madrid suit de près l'évolution de Jorge Cestero, et son éventuel passage vers l'équipe première à moyen terme n'est pas à exclure.

Le joueur est lié par un contrat jusqu'en 2028 et il a eu l'occasion de se rapprocher de l'équipe alors entraînée par Xabi Alonso, participant à quelques séances d'entraînement avec les stars du Real Madrid, avant qu'Arbeloa ne lui offre ses débuts avec l'équipe première face à Benfica en Ligue des champions.

Sa maturité malgré son jeune âge et son influence dans le milieu de terrain du Castilla ont contribué à relever le niveau des attentes concernant son avenir. Quant au club de Lille, il semble que l'objectif soit de recruter un joueur au profil similaire à celui d'Ayyoub Bouaddi, c'est-à-dire s'attacher un jeune talent au fort potentiel, capable de progresser rapidement dans un environnement compétitif.

Le club pourrait également privilégier l'option d'un prêt, un choix qui s'inscrit dans la politique de Lille de soutenir le développement des jeunes joueurs prometteurs, et dans la stratégie du Real Madrid consistant à accorder à ses jeunes talents davantage de temps de jeu au niveau professionnel.