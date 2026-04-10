Ligue des champions : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

Créée en 1955 sous le nom de Coupe d’Europe des clubs champions, la Ligue des champions continue de passionner des millions de supporters. Chaque saison, les meilleurs clubs s’y affrontent pour soulever le prestigieux trophée. Le Real Madrid, recordman des victoires, en totalise 15. Cristiano Ronaldo en a remporté quatre à titre individuel. Il détient également le record du nombre de matchs disputés (183) et de buts marqués (140).

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Ligue des champions, toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : jusqu'à quand DAZN et Amazon Prime Video détiennent-ils les droits de diffusion TV ?

DAZN restera la « maison de l’UEFA Champions League » jusqu’en 2027, puisque la plateforme diffusera la très grande majorité des rencontres à la télévision et en streaming. Une seule exception : la rencontre phare du mardi sera retransmise en exclusivité sur Amazon Prime Video. Si une équipe allemande se qualifie pour la finale, celle-ci sera également proposée en clair sur une chaîne gratuite.

De la saison 2027/2028 à la saison 2030/2031, Paramount+ diffusera la majorité des rencontres de la Ligue des champions. Toutefois, Prime Video conservera la diffusion du match phare du mercredi.

DAZN n’a pas obtenu les droits de diffusion, et Sky est également reparti bredouille.

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Ligue des champions : toutes les infos diffusion en un coup d’œil – la fiche descriptive

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