Ligue des Champions - Ronaldo égale un record de Messi

Buteur face à Ferencvaros (2-1) ce mardi, Cristiano Ronaldo a inscrit son 70e but à domicile en Ligue des Champions.

Elle est belle, cette rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux meilleurs joueurs du monde se disputent tous les trophées individuels et collectifs, et également les statistiques les plus pointues.

CR7 reste seul meilleur buteur

À ce petit jeu en Ligue des Champions, CR7 a souvent pris le dessus sur LM10, le Portugais demeurant le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec une belle avance sur l’Argentin (131 contre 117), mais il y a un domaine où le quintuple Ballon d’Or s’inclinait devant le sextuple. Jusqu’à hier.

L'article continue ci-dessous

En effet, Messi était jusqu’ici l’unique recordman du nombre de buts inscrits à domicile. Lui qui, tout le monde le sait, a davantage de facilité pour briller au Camp Nou plutôt qu’à l’extérieur. Mais en marquant face à Ferencvaros (2-1) à Turin mardi, CR7 a égalisé !

Plus d'équipes

Rendez-vous le 8 décembre

Avec 70 buts inscrits à domicile chacun, l’attaquant du Barça et celui de la , également aperçu sous les couleurs de et du en C1, se rejoignent donc une nouvelle fois.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Désormais qualifiées, les deux équipes se retrouveront à Barcelone pour la dernière journée de la phase de poules, programmée le 8 décembre. Les retrouvailles, enfin !