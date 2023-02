Ligue des Champions : Qui sont les meilleurs buteurs en phase à élimination directe ?

Alors que les huitièmes de finale débutent ce mardi, Kylian Mbappé peut faire un bond en avant dans le classement des buteurs de la compétition.

Ce mardi, la Ligue des Champions fait son grand retour après plus de trois mois d'interruption liés à la Coupe du monde 2022 au Qatar. La compétition reprendra avec le début des huitièmes de finale aller, lors desquels l'AC Milan recevra Tottenham et le Paris Saint-Germain le Bayern Munich, pour le choc le plus attendu à ce stade de la compétition. Et à cette occasion, Kylian Mbappé pourrait continuer à se faire une place dans l'histoire de la compétition rien, notamment parmi les meilleurs buteurs en phase à élimination directe.

Cristiano Ronaldo et Messi meilleurs buteurs à partir des huitièmes

Bien évidemment, ce classement est dominé par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'international portugais a planté à 67 reprises à partir des huitièmes de finale, tandis que l'Argentin compte 49 réalisations à partir de ce stade. Avec 30 buts chacun, Robert Lewandowski et Karim Benzema complètent le podium.

Mais ces grands noms pourraient être rejoints dans quelques années par celui de Kylian Mbappé. L'attaquant parisien figurent déjà au 12ème rang des joueurs les plus prolifiques en phase finale. Avec 15 buts, il figure déjà dans le top 10, dont il est évidemment le plus jeune joueur à 24 ans. Toujours diminué par une blessure aux ischios, le champion du monde 2018 devrait toutefois débuter la rencontre sur le banc, mais une entrée en cours de jeu pourrait bien faire basculer la rencontre. De son côté, Lionel Messi pourrait franchir la barre des 50 buts inscrits à partir des huitièmes. Neymar comptabilise quant à lui 13 buts.

Le top 10 complet :