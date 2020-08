Ligue des champions - Lewandowski se rapproche du record de Ronaldo

L'attaquant polonais n'est plus qu'à quatre buts du record sur une saison de Ligue des champions établi par Cristiano Ronaldo en 2013-2014.

Robert Lewandowski a mis de côté ses réflexions sur les records individuels et s'est concentré sur le quart de finale à venir du contre Barcelone après avoir signé un nouveau doublé lors du triomphe de samedi sur .

L'international polonais a amélioré son bilan de la saison en marquant deux fois et délivrant une passe décisive lors de la victoire 4-1 à l'Allianz Arena qui a permis au Bayern de passer des huitièmes de finale à la victoire 7-1 sur l'ensemble des deux matches.

Lewandowski compte désormais 13 buts en sept apparitions sur la scène européenne cette année, soit quatre de moins que le record établi par Cristiano Ronaldo pour une seule saison en 2013-2014.

Mais le prolifique attaquant de 31 ans a insisté sur le fait qu'il est plus intéressé à aider son équipe à se qualifier. "Ce n'est pas un objectif pour moi, a déclaré le Polonais à Sky lorsqu'on lui a demandé quel était le bilan de Ronaldo. Nous avons un autre match à élimination directe à venir et nous devons jouer très bien en équipe.

"La chose la plus importante est de bien jouer et d'atteindre le prochain tour. Nous devons montrer en tant qu'équipe que nous sommes meilleurs [que Barcelone] afin d'atteindre les demi-finales. Barcelone est toujours dangereux et joue un grand football. Nous devons y être dès la première minute et montrer notre qualité."