Liga - L'Espanyol se sépare d'Abelardo

Le club catalan a annoncé le départ de son entraîneur Abelardo, à la veille de défier le Real Madrid ce dimanche (22h).

L' Barcelone a annoncé se séparer de son entraîneur, Abelardo, dans un communiqué publié ce samedi : "Le RCD Espanyol de Barcelone informe qu'Abelardo Fernández a été relevé de ses responsabilités d'entraîneur de l'équipe première masculine. Le club a pris cette décision en raison des performances sportives de l'équipe et avec la volonté claire de sauver l'équipe bleue et blanche dans le championnat."

"Les autres membres du personnel d'encadrement, Tomás Hervás et Iñaki Tejada, ont également été licenciés. Abelardo est arrivé à Perica en décembre 2019 et a dirigé l'équipe lors de 17 matches officiels en tant qu'entraîneur.

"Le RCD Espanyol tient à remercier Abelardo et son staff pour leur implication durant ces mois de travail et leur souhaite tout le succès personnel et professionnel possible."

Une annonce qui intervient à la veille de défier le , lancé dans la course au titre avec le Barça, et deux jours après la défaite concédée sur la pelouse du Bétis Séville - la deuxième consécutive.

L'ex-entraîneur a pour sa part tenu à remercier les supporters pour leur soutien depuis son arrivée.

Une autre vieille connaissance de la maison, Rufete, prendra la relève de l'équipe à titre intérimaire jusqu'à la fin de la saison. En plus d'être un ancien joueur du club, il en est également le directeur sportif.

L'Espanyol s'accroche à l'espoir de se maintenir, bien qu'il soit dernier du championnat avec 24 points, avec huit points de retard sur , premier non relégable. En 17 matchs, dont 13 en , Abelardo aura récolté un total de 14 points.