Liga - Cruyff : "L'Atlético de Simeone a une grande force mentale"

Jordi Cruyff a pris la défense des Colchoneros après leur qualification en Ligue des champions aux dépens de Liverpool.

Formé aux préceptes footballistiques de son père, Jordi Cruyff a tout de même pris la défense de l' après la qualification des Colchoneros pour les quarts de finale de la devant .

Fidèles à leurs principes, les protégés de Diego Simeone ont été critiqués notamment en après avoir éliminé le tenant du titre aux prolongations après avoir passé la majeure partie des deux matches à défendre.

"Je suis surpris du bruit généré par l'élimination de Liverpool, a estimé Cruyff dans une interview à ITASportPress. Je comprends la frustration parce que le match d'Anfield (le retour, ndlr) était bien meilleur et personne n'aurait été surpris s'ils [Liverpool] avaient gagné 3-0, mais je ne suis pas d'accord avec cette idée de condamner l'Atlético."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Jordi Cruyff poursuit en mettant en avant la performance mentale des coéquipier de Saul Niguez pour obtenir leur ticket pour les quarts : "Quand une équipe comme Liverpool est aussi supérieure, il n'y a pas d'autre alternative que de se défendre avec tout ce qui est disponible.

"S'il existe une équipe capable de concentrer tout son caractère et sa discipline pour obtenir ce genre de résultats, c'est l'Atlético. Ils ont une force mentale à toute épreuve pour faire face à un siège comme ils y ont été confrontés contre une équipe de Liverpool qui a dominé toutes les facettes du jeu moderne."

Malheureusement pour les Madrilènes, il n'est pas certain qu'ils puissent à nouveau faire montre de ces qualités dans la plus prestigieuse des compétitions européenne pour tenter de la remporter enfin cette saison. La C1 est en effet interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, et rien ne permet pour l'heure de savoir si et quand elle pourra reprendre.