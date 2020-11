"Lewandowski et Benzema n'auraient pas les statistiques de Kane en Premier League"

L'ancien ailier de Tottenham, Andros Townsend estime que les performances de Kane sont sous-estimées à l'échelle européenne.

Harry Kane est "le meilleur attaquant du football mondial, de loin", dit Andros Townsend, qui assure que Robert Lewandowski et Karim Benzema auraient du mal à afficher les mêmes standards que Kane en .

Ce n'est bien évidemment qu'un point de vue mais l'ancien ailier des Spurs estime que le vice-capitaine du club a déjà marqué son nom dans les livres du club et a permis au club du nord de Londres de rester constant dans ses performances et ainsi s'imposer comme l'un des grands clubs de Premier League.

Buteur le week-end dernier, Harry Kane a passé la barre symbolique des 150 buts en Premier League et semble à son apogée, lui qui est également le capitaine de la sélection anglaise.

Avec plus de 200 buts avec , Harry Kane s'impose comme l'une des meilleures gâchettes du continent et Townsend estime que la performance de l'Anglais n'est pas reconnue à sa juste valeur dans un championnat parmi les plus exigeants du monde. Il a récemment franchi la barre des 200 buts pour le club et 150 dans l'élite anglaise, tout en étant également capitaine de son pays.

"Pour moi, il est le meilleur attaquant du football mondial sans exception. Je pense qu'il est très sous-estimé", assure Andros Townsend sur talkSPORT.

"Les gens adorent parler des Lewandowski et des Benzema, mais si ces gars venaient en Premier League, ils n'atteindraient pas les chiffres que Harry Kane a atteint aussi vite."

"J'ai vu l'autre jour qu'il marque en moyenne 26 buts par saison, ce qui est incroyable."

Avec encore de belles années devant, Harry Kane peut encore grimper dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League. Certains estiment même qu'il est en mesure d'aller détrôner Allan Shearer et ses 269 buts.