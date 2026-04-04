L'attaquant polonais Robert Lewandowski a retrouvé son efficacité devant le but de la meilleure façon qui soit, effaçant ainsi ses déceptions en sélection après avoir vu s'envoler son rêve de qualification pour la Coupe du monde 2026.

La sélection polonaise s'est qualifiée pour la finale du barrage européen de qualification pour la Coupe du monde, où elle a affronté la Suède sur son terrain. Après un match très serré et passionnant, Victor Giokiris, la star d'Arsenal, a offert la victoire à la Suède 3-2 dans les dernières minutes de la rencontre, décrochant ainsi le billet pour la phase finale.

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La situation de Lewandowski était différente ce soir, puisqu'il a endossé le rôle de « tueur » et a brisé la résistance de l'Atlético de Madrid avec un but tardif à la 87e minute, permettant au Barça de s'imposer (2-1) et d'augmenter son avance sur son dauphin, le Real Madrid, à sept points.

Grâce à ce but, l'attaquant polonais porte son total à 117 buts avec Barcelone, égalant ainsi le record du légendaire Bulgare Hristo Stoichkov avec le Barça, selon les statistiques du compte « Mr. Chip », spécialiste du football espagnol.

Selon la même source, Lewandowski occupe, avec Stoichkov, la 14e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club catalan.

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Mais Lewandowski surpasse rapidement ce nombre de buts en seulement 185 matchs, alors que l'ancienne star bulgare l'avait atteint en 255 matchs.

Cette différence reflète l'efficacité exceptionnelle devant le but du vétéran polonais de 37 ans, qui continue d'afficher un haut niveau sous les ordres de Hansi Flick, notamment lors des derniers matchs décisifs de la saison, ce qui pourrait faire évoluer les convictions de Barcelone quant à son avenir.

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