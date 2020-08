Lewandowski dévoile son entraîneur préféré : "Klopp a deux visages"

L'attaquant du Bayern a déclaré que l'entraîneur allemand était un homme et un entraîneur "incroyable" pendant leur passage commun à Dortmund.

Robert Lewandowski a nommé Jürgen Klopp comme son entraîneur préféré, tout en décrivant l'entraîneur de comme un homme aux «deux visages» - l'un d'un père attentionné et l'autre d'un entraîneur ayant une grande autorité. Jürgen Klopp a attiré Lewandowski au en provenance de Lech Poznan à l'été 2010, et les deux hommes ont travaillé ensemble au Westfalenstadion pendant quatre saisons.

Le BVB a remporté deux titres de et atteint une finale de la au cours de cette période, Lewandowski marquant 103 buts en 187 apparitions. L'international polonais a fini par signer pour le en 2014 et Klopp s'est rendu à Liverpool un an plus tard pour débuter une nouvelle étape de sa carrière de manager. Robert Lewandowski a passé ses deux premières années à l'Allianz Arena sous la direction de Pep Guardiola, l'actuel manager de , qui possède l'un des plus grands CV d'entraîneur de l'histoire du football.

Cependant, l'attaquant de 31 ans a classé Klopp devant l'Espagnol comme le meilleur entraîneur avec lequel il ait jamais travaillé, comme il l'a dit dans un entretien à ESPN : "Je pense ... Jürgen Klopp est mon entraîneur préféré et après cela Pep Guardiola. 100 pourcent. Klopp a deux visages. Vous pouvez voir qu'il est un peu comme un père, mais la deuxième partie est comme un entraîneur, un manager. Il peut tout vous dire - et je ne parle pas des bonnes choses - mais sur les mauvaises choses".

"Aussi pour les joueurs, il est une énorme motivation. Il rend cela parfait, car il sait où il y a cette ligne où il peut vous pousser plus ou un peu moins. Sa performance en tant qu'entraîneur est incroyable, mais pas seulement en tant qu'entraîneur mais aussi en tant qu'homme", a ajouté le Polonais. Lewandowski connaît actuellement la saison la plus prolifique de sa carrière à ce jour, ayant marqué 51 buts en 43 apparitions toutes compétitions confondues.

Il espère encore améliorer cette statistique lorsque le Bayern entamera la phase finale en Ligue des champions avec un huitième de finale retour contre Chelsea samedi. L'équipe de Hansi Flick vise le triplé après avoir remporté la et la DFB-Pokal, et elle devra protéger une avance de 3-0 acquise au match aller. Lewandowski a évoqué l'ambiance et la motivation des Bavarois avant le retour à l'action sur la scène européenne.

"Chelsea a très bien joué, très bien. Je ne m'inquiète pas. Nous savons que nous sommes le Bayern Munich et nous avons un grand respect pour Chelsea. Nous savons que nous sommes en bonne forme et nous savons ce qui s'est passé au match aller. Nous devons faire 20 bonnes premières minutes, mais nous sommes frais après la pause depuis la fin de la Bundesliga", a conclu Robert Lewandowski. L'attaquant polonais court toujours après son premier sacre en Ligue des champions.