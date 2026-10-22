Robert Lewandowski, l'expérimenté attaquant polonais du Chicago Fire américain, a affiché son soutien à son ancien coéquipier au Barça, Lamine Yamal, pour remporter le Ballon d'Or 2026, et a également salué le niveau de l'Anglais Harry Kane et du Français Michael Olise, le duo du Bayern Munich.

Lewandowski a déclaré, dans des propos accordés au journal « The Athletic » : « Bien sûr, je soutiens la victoire de Lamine au Ballon d'Or, parce qu'il est exceptionnel, surtout compte tenu de son âge (19 ans). »

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L'ancien attaquant du Bayern Munich a ajouté : « Harry Kane est arrivé au Bayern au sommet de son niveau, et ce qu'il fait est exceptionnel, tout comme le nombre de buts qu'il marque, d'autant plus que le Bayern avait manqué de ce type d'attaquants après mon départ. Avec lui, ils réalisent un très bon travail. »

Au sujet de la star de la France, il a dit : « Olise, pour moi, est un joueur qui te fait dire : waouh. C'est le joueur capable de changer le cours d'un match. Et je pense que ce travail et cette collaboration entre Kane, Olise et Díaz, c'est comme la combinaison parfaite. »

Il a poursuivi : « Olise a un grand avenir devant lui. Je sais que tout le monde parle de Lamine, mais j'essaie parfois de chercher des joueurs différents, et de voir des choses que tout le monde ne remarque pas encore. Pour moi, peut-être que si Olise avait marqué un ou deux buts en Coupe du monde, il aurait aussi été le grand favori pour remporter le Ballon d'Or, aux côtés de Lamine ou de Harry Kane également. »

Il a continué en parlant de l'ancien joueur de Crystal Palace : « Ses décisions sont parfaites. Il connaît le timing, il sait quand il doit frapper pour marquer un but, il sait quand passer le ballon et quel type de passe il doit jouer. J'aime regarder Lamine, mais j'aime aussi regarder Olise, et suivre la manière dont ils jouent. »

« Le Bayern est exceptionnel »

Au sujet du niveau de l'équipe bavaroise, il a dit : « Au vu de la manière dont ils ont joué la saison dernière, je pense que la seule chose qui a manqué au Bayern, c'était le titre de la Ligue des champions. Et s'ils l'avaient remporté, cela aurait peut-être été perçu comme équivalent à ce que nous avons accompli en 2020, lorsque nous avons tout gagné, parce qu'ils ont livré une prestation exceptionnelle. »

Lewandowski a enchaîné : « Le championnat allemand a un peu changé, au cours de l'année ou des deux dernières années, par rapport à la période où j'y étais. Si tu vois le Bayern Munich battre Leipzig aujourd'hui sur le score de 6-1, ce match n'est peut-être pas idéal pour le championnat. Mais bien sûr, la manière dont le Bayern progresse est exceptionnelle, et tout le monde peut en tirer des leçons et essayer de suivre ses pas. »



