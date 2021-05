Lewandowski comparé à "du bon vin" par un ancien coéquipier

L'ancien joueur du Bayern, Mario Gomez, considère l'avant-centre polonais comme l'un des meilleurs de tous les temps à son poste.

Robert Lewandowski est capable d'imiter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en franchissant la barre des 40 buts en une saison, déclare Mario Gomez. L'ancien international allemand considère son ex-coéquipier est "comme du bon vin" qui devient meilleur en vieillissant.

À 32 ans, Lewandowski est sur le point de battre un record impressionnant. Il a 39 buts à son actif dans l'élite allemande cette saison, ce qui le laisse à une unité du total historique de Gerd Muller, qui avait planté quarante réalisations en une seule campagne de la Bundesliga.

L'ancien attaquant du Bayern, Gomez, a déclaré au site officiel du club: "Le fait qu'il détruise le record de Muller en une saison sans beaucoup de préparation lors de l'avant-saison et sous une tension extrême est assez remarquable. Cela montre qu'il est un professionnel accompli avec un incroyable compréhension de son propre corps".

"Je m'attendais à ce que la marque des 40 buts tombe à un moment donné. Le Bayern domine la Bundesliga depuis des années, tout comme Barcelone et le Real Madrid en Espagne - et chez eux Messi a marqué 50 buts en une saison, Ronaldo 48. Je souhaite à Lewy beaucoup plus de buts, parce que vous ne pouvez pas remplacer ce sentiment par quoi que ce soit", a ajouté l'ex-bavarois.

C'est l'attaquant le plus complet au monde

Les réalisations de Lewandowski cette saison lui ont permis de marquer 46 buts en 38 apparitions, après avoir atteint 55 dans toutes les compétitions en 2019-20.

Le Bayern, champion de Bundesliga, a encore deux matches à jouer durant la campagne en cours. Il y a donc de fortes chances pour que "Lewy" atteigne son objectif.

"Nous, les attaquants, voulons toujours marquer un but. C'est comme ça que nous sommes nés. Pour nous, il n'y a pas de meilleure sensation sur le terrain que de marquer un but", a ajouté Gomez. "J'avais ce sentiment quand j'étais petit quand je jouais, et plus tard à l'entraînement et dans les matchs. Et je pense que c'est similaire avec Lewy. C'est un vrai attaquant".

"Quand je l'ai rencontré par hasard récemment, je lui ai dit:" Tu fais partie de ces joueurs exceptionnels qui vieillissent comme du bon vin. Comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic". Je lui fais confiance pour continuer à jouer à ce niveau pendant encore quatre ou cinq ans. Ce n'était pas comme ça pour moi au milieu de la trentaine. J'étais un attaquant qui vivait de mon dynamisme, dans les premiers mètres, de ma puissance. Lewy est complètement différent. Il a tout dans son répertoire. Ce n'est pas seulement un sprinter, c'est l'attaquant le plus complet du monde. C'est fou comme il réussit à marquer des buts. J'étais moi-même au Bayern depuis quatre ans et je sais à quel point il est difficile d'être constant sur la durée", a conclu Gomez.