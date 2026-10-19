Les votes continuent : Cristiano écrase Messi dans la course au plus grand vainqueur du Ballon d'Or

La rivalité historique entre l'Argentin Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, et le Portugais Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, est revenue sur le devant de la scène d'une manière inédite.

Cette fois, le duel entre les deux légendes renaît à travers une initiative officielle du Ballon d'Or.

La plateforme officielle du trophée a lancé un vote pour désigner le plus grand lauréat de son histoire, avec la participation de dix légendes du football, ayant remporté la récompense au moins deux fois.

Le concours a débuté au début du mois d'octobre et se poursuivra jusqu'à minuit le 27 octobre, heure de Paris.

Selon le réseau argentin « tycsports », les participants doivent choisir une saison précise parmi celles au cours desquelles la légende a remporté le trophée.

Outre les deux plus grandes stars de l'ère moderne, la liste comprend Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff et Alfredo Di Stéfano.

L'un des aspects les plus frappants réside dans le fait que chaque vote coûte un euro, avec une incitation supplémentaire consistant à participer à un tirage au sort pour gagner deux billets afin d'assister à la cérémonie de cette année et obtenir une photo exclusive avec le trophée.

Les supporters peuvent voter plusieurs fois, y compris pour soutenir le même lauréat, et consulter les pourcentages obtenus par chaque candidat.

Jusqu'à présent, le Ballon d'Or remporté par Cristiano Ronaldo en 2008 arrive en tête de la liste avec 62 % des votes, un pourcentage très élevé.

La star portugaise avait remporté ce trophée au sommet de sa gloire avec Manchester United, et il s'agissait de la première de ses cinq récompenses individuelles.

D'un autre côté, le Ballon d'Or obtenu par Messi en 2012 n'a recueilli que 13 % du total des votes, bien qu'il ait couronné une saison historique pour le joueur.

Le réseau a souligné que le soutien dont bénéficie la star argentine se répartit entre ses huit sacres, son titre de 2023, obtenu après sa victoire à la Coupe du monde au Qatar avec la sélection argentine, arrivant à la deuxième place en termes de popularité pour lui, avec 9 %.

Viennent ensuite les Ballons d'Or de Cristiano Ronaldo pour les années 2007 (7 %) et 2016 (2 %).

Quant aux autres récompenses des deux joueurs, elles ne dépassent pas 1 %, tandis qu'aucun pourcentage n'apparaît pour certaines éditions.