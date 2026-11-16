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Quinten Timber essuie de vives critiques sur X pendant le match de Ligue des nations entre l’Allemagne et les Pays-Bas. Le milieu de terrain a l’occasion de remplacer Frenkie de Jong, blessé, à Berlin, mais il ne convainc pas du tout les téléspectateurs. À la pause, les Pays-Bas sont menés 1-0 et les appels à le remplacer se multiplient sur les réseaux sociaux.

Avant le duel face à l’Allemagne, le sélectionneur Xavi a surpris en préférant Timber à Teun Koopmeiners. Le milieu de terrain évolue aux côtés de Joey Veerman et Tijjani Reijnders dans l’entrejeu des Pays-Bas, mais il est en grande difficulté face au pressing intense des Allemands.

Sur X, les critiques à l’égard de Timber sont sévères. Plusieurs téléspectateurs soulignent notamment l’écart avec De Jong. « Comment peut-on penser que Quinten Timber peut remplacer Frenkie ? », s’interroge un supporter stupéfait.

Un autre téléspectateur ne comprend pas non plus le choix de Xavi. « Quinten Timber à la place de Frenkie de Jong. Il est dix-sept fois moins bon… », écrit-il sur X. Un autre résume son avis en quelques mots : « Quinten Timber, quel joueur médiocre. »

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Selon plusieurs supporters, c’est surtout la lecture du jeu qui fait défaut à Timber. « Il faut des joueurs plus intelligents au milieu de terrain. Quinten Timber manque de qualités footballistiques et ne voit tout simplement pas le jeu », estime un téléspectateur.

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Un autre téléspectateur se montre particulièrement critique envers la prestation du milieu de terrain. Selon lui, le sélectionneur doit intervenir à la pause. « Quinten Timber n’a pas le niveau requis. Il faut remplacer Timber et Reijnders », tranche-t-il.

Un autre supporter a même déjà un remplaçant en tête. « Quinten Timber est l’imposteur ce soir. Vite, faites entrer Koopmeiners ! », écrit-il. Il cite ainsi le nom du milieu de terrain qui était déjà considéré avant le match comme un possible remplaçant de De Jong.

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Les critiques ne se limitent toutefois pas à la prestation individuelle de Timber. La composition de l’équipe suscite elle aussi des interrogations. « Un Timber, ça passe encore. Deux, c’est trop. Quel bazar », écrit un téléspectateur, en référence à la présence de Quinten et de Jurriën Timber dans le onze de départ.