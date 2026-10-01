Avant même que la Grèce et les Pays-Bas n’aient véritablement commencé leur duel de Ligue des nations, le public de Thessalonique provoquait déjà une forte irritation chez les téléspectateurs néerlandais. Dans le Toumba Stadium, le Wilhelmus a en effet été accompagné de sifflets massifs venus des tribunes grecques.

Sur les réseaux sociaux, l’accueil réservé à l’équipe des Pays-Bas a immédiatement suscité l’indignation. « Plus jamais de yaourt grec pour moi. Ces sifflets infantiles pendant notre hymne national », écrit Helen sur X.

Kim, elle non plus, ne montre guère de compréhension envers l’action des supporters grecs. « Siffler pendant un hymne national, c’est irrespectueux. Pas de tzatziki ici pour le moment », peut-on lire. Un autre téléspectateur s’étonne : « Pourquoi ces Grecs sifflent-ils pendant le Wilhelmus ? »

Les critiques ne s’arrêtent pas là. Un téléspectateur qualifie les sifflets pendant l’hymne néerlandais de « scandaleux ». Un autre est lui aussi visiblement agacé par le comportement dans les tribunes : « Les Grecs couvrent notre bel hymne de sifflets. »

Qu’une atmosphère tendue s’installe à Thessalonique n’était d’ailleurs pas totalement inattendu. Plus de cent mille Grecs ont tenté cette semaine d’obtenir un billet pour la rencontre face aux Pays-Bas, alors qu’au final, environ 29 000 fervents supporters locaux pouvaient être présents.

Sur le plan sportif aussi, les enjeux sont importants pour les Pays-Bas. La sélection néerlandaise a commencé la nouvelle ère sous le sélectionneur Xavi par un match nul contre l’Allemagne et une victoire contre la Serbie, et occupait avant la troisième journée la deuxième place du groupe avec quatre points.

La Grèce a même réalisé un départ parfait en prenant six points lors des deux premiers matches. À Thessalonique, Xavi a notamment choisi Guus Til au milieu de terrain, tandis que Jurriën et Quinten Timber sont apparus pour la première fois ensemble dans le onze de départ des Pays-Bas.

Virgil van Dijk vit lui aussi une soirée particulière en Grèce, puisque le capitaine a débuté sa 99e sélection.