En l’absence de Frenkie de Jong avec l’équipe des Pays-Bas, c’est une pièce maîtresse qui manque au milieu de terrain. Quinten Timber était l’homme désigné pour combler ce vide, mais il laisse une impression particulièrement malheureuse contre l’Allemagne.

Timber, qui a rejoint Crystal Palace cet été en Premier League, a énormément de mal avec le rythme. Cela s’était déjà traduit en première période par deux moments faibles devant le but, mais en seconde période, juste devant son propre but, cela a encore failli très mal tourner.

Avant la pause, Timber a été trouvé à deux reprises par les Pays-Bas à l’entrée de la surface, mais il n’est pas parvenu à décocher une frappe dangereuse. Sa première tentative a roulé désespérément lentement à côté du but de Ter Stegen, puis, peu après, sa frappe est passée largement au-dessus.

En plus de cela, Timber s’en est encore très bien sorti avec l’arbitre Alejandro Hernández Hernández, lorsqu’il a durement atterri, crampons en avant, sur le genou de Kai Havertz. L’arbitre espagnol a donné un carton jaune à Timber, qui n’avait pas à s’en plaindre.

Les téléspectateurs en avaient déjà assez de Timber après la première période, et il a ensuite entamé la seconde de façon particulièrement faible. Il a perdu le ballon de manière maladroite à deux reprises dans son propre camp, ce qui a accentué le mécontentement.

« Est-ce que Timber pense que ces Allemands sont ses coéquipiers puisqu’il joue tous ses ballons vers eux ? », se demande à voix haute un téléspectateur. « Quinten Timber n’a pas le niveau pour ça et ne l’aura jamais avec sa technique, sa qualité de passe et sa vision du jeu défaillantes », écrit un autre.

« Timber n’est tout simplement pas assez bon pour ce niveau. Espérons que Xavi s’en rende vite compte lui aussi », affirme un autre. « Qu’est-ce que Timber apporte, au juste ? Il a pris un somnifère à la pause ? », peut-on encore lire. « Timber, vraiment le pire match avec les Pays-Bas depuis Veerman à l’Euro », conclut un autre commentaire cinglant.

Le sélectionneur Xavi avait lui aussi rapidement assez vu après la pause et n’a pas eu d’autre choix que d’intervenir après 57 minutes. Joey Veerman a remplacé Timber.