L'Espagnol Xavi Hernández, sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas, a dévoilé la liste des Néerlandais pour le rassemblement de ce mois de novembre, en vue des deux rencontres face à la Grèce et à l'Allemagne lors des cinquième et sixième journées de la Ligue des nations de l'UEFA.

À lire aussi : on vous a trompés en disant que Ronaldo était le problème, le « puits des traîtres » appelle les ennemis de la légende !

Sous la direction de son nouveau sélectionneur Xavi Hernández, l'équipe des Pays-Bas a réussi à engranger 8 points lors de ses 4 premiers matchs, avec deux victoires et deux matchs nuls, pour se hisser en tête du classement du deuxième groupe, à égalité avec la Grèce, deuxième à la différence de buts.

La liste a vu le retour de Frenkie de Jong, milieu de terrain du Barça, notamment après sa guérison de la grave blessure au niveau du genou dont il a été victime lors de la dernière Coupe du monde, avant de se rétablir récemment et de disputer 3 matchs avec le Barça.

Prochains matchs PAB UEFA Nations League A 14:45 GRÈ

L'absence de Steven Bergwijn, ailier d'Al-Ittihad en Arabie saoudite, s'est poursuivie, tandis que Xavi a continué de s'appuyer sur Crysencio Summerville, star d'Al-Hilal, et Tijjani Reijnders, milieu de terrain d'Al-Qadsiah.

Les supporters néerlandais rêvent de voir leur sélection retrouver son niveau habituel sous la houlette de Xavi, qui adopte le même style que la légende des Pays-Bas Johan Cruyff, en misant sur la possession positionnelle et le pressing sur l'adversaire le plus longtemps possible.

La liste de l'équipe des Pays-Bas

Gardiens de but : Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs.

Défense : Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ian Maatsen, Jeremie Frimpong, Quinten Timber.

Milieu de terrain : Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Justin Kluivert, Guus Til, Gyvai Zechiël.

Attaque : Cody Gakpo, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Noa Lang, Donyell Malen, Mees Hilgers, Crysencio Summerville.