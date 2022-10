Les supporters parisiens interpellent le club après le match contre le Maccabbi Haïfa

La tribune Boulogne a été en partie envahie par les supporters du Maccabbi Haïfa mardi soir, en Ligue des champions.

"Qu'attend la direction du Paris Saint-Germain pour faire revivre la tribune Boulogne ?" La question a été directement posée au club par le Block Parisii, groupe qui occupe la tribune du Parc des Princes mais sans droit de rassemblement ni section attribuée.

Depuis le retour des ultras au stade en 2016, le PSG n'a jamais souhaité ranimé ses deux tribunes, privilégiant le Collectif Ultras Paris et la tribune Auteuil pour ramener de la ferveur dans l'ouest de la capitale.

Le débat est de retour sur la table après la réception du Maccabbi Haïfa, mardi soir en Ligue des champions, et la démonstration de force des fans israéliens. Venus en grand nombre, ces derniers ont largement débordé du parcage visiteurs, prenant place notamment dans une partie de la tribune Boulogne voisine. Une situation rendue possible par le système de revente de billets mis en place par le club et l'absence de groupe de supporters identifié de ce côté du stade.

Le PSG a déjà fait savoir que la plateforme TicketPlace, dans le viseur, ne serait pas remise en question, mais qu'il cherchait des solutions.

"C'est plus d'un quart de notre virage qui était envahi par l'équipe visiteuse et notre accès tribune inderdit par nos stadiers, nous les abonnés du PSG", dénonce le Block Parisii, pointant du doigt le fait de s'être vus accompagnés dehors lors du Clasico.

"Paradoxe de cette mésaventure, notre clubs nous permet de nous regrouper sur un match à haut risque avec plus de 1000 à 1500 visiteurs dans notre tribune avec l'ensemble des risques que celait aurait pu engendrer. Le Block Parisii a encore une fois répondu aux attentes du club et aucun incident n'est à déplorer pendant, avant ou après la rencontre."

Un message conclu par le souhait de pouvoir à nouveau se regrouper dans leur tribune, avec l'objectif de "faire revivre ce virage qui se meurt".