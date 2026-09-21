Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a disputé un nouveau derby décevant, sa contribution offensive s'étant limitée à un dribble réussi et deux tirs cadrés, après avoir joué un peu plus de 56 minutes.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a décidé de remplacer Vinicius Junior après l'expulsion de son coéquipier, le défenseur Dean Huijsen, lors du match qui s'est tenu hier soir, dimanche, et qui s'est soldé par une victoire de l'Atlético (2-1), au stade Metropolitano.

De son côté, le journal « Mundo Deportivo » a affirmé que la prestation modeste de Vinicius au stade Metropolitano n'était qu'un nouvel épisode en ce début de saison.

En huit matchs officiels, dont sept en Liga et un en Ligue des champions, le Brésilien n'a inscrit qu'un seul but, assorti de trois passes décisives, en plus d'avoir été la cible de sifflets à chaque rencontre disputée au stade Santiago-Bernabéu.

Selon le journal catalan, le pire est que la prestation du joueur brésilien semble régresser au lieu de s'améliorer, et malgré cela Mourinho le défend et lui accorde sa confiance pour retrouver son meilleur niveau, mais il n'est en réalité qu'un simple remplaçant parmi les remplaçants habituels de Mourinho.

Il a souligné que Mourinho fait confiance à Vinicius, mais que les supporters du Real Madrid ne lui font pas confiance et réclament de l'installer immédiatement sur le banc des remplaçants. Certains s'inquiètent de ne pas comprendre ce qui lui arrive, eux qui attendaient de lui qu'il soit le joueur décisif qu'il était lors des saisons précédentes après la prolongation de son contrat, ce qui ne s'est pas encore concrétisé.

À l'inverse, l'Ivoirien Yan Diomandé progresse de match en match et exploite au mieux les minutes que lui accorde Mourinho. Lors du derby, il a tenté six dribbles, en a réussi quatre et a créé une occasion de but en près de 43 minutes de temps de jeu effectif, offrant ainsi une meilleure prestation que Vinicius.

Cela n'est pas passé inaperçu auprès des supporters du Real Madrid, qui réclament d'installer Vinicius sur le banc des remplaçants et de faire de Diomandé le nouveau joueur occupant le poste d'ailier gauche dans l'attaque du Real Madrid.

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