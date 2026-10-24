Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, estime que la Premier League a connu une évolution majeure au cours des dernières années, après la réduction des écarts entre les grands clubs et le reste des concurrents, et l'élévation du niveau physique et tactique des joueurs.

L'entraîneur espagnol a expliqué, lors d'un long entretien avec Jamie Carragher, son ancien coéquipier à Liverpool et actuel consultant de la chaîne Sky Sports, que les équipes sont devenues plus complètes et qu'il est désormais rare de trouver des joueurs manquant de condition physique, à un moment où les matchs sont devenus plus difficiles en raison de la diversité des solutions tactiques.

Alonso a souligné qu'il était encore en train de s'adapter au rythme de la compétition, malgré sa bonne connaissance de son atmosphère au cours de sa carrière de joueur, affirmant que la gestion des adversaires est devenue plus complexe, que ce soit dans le pressing ou dans les transitions offensives et défensives.

Il a néanmoins insisté sur le fait que l'ambiance des supporters demeure l'une des caractéristiques les plus marquantes de la Premier League, citant les confrontations face à Everton et Fulham, qui lui ont fait retrouver le sentiment de la spécificité des stades anglais par rapport à ses expériences en Allemagne et en Espagne.

Il a ajouté que le pressing sur l'adversaire ne suffit plus à le pousser à envoyer des longs ballons, comme c'était le cas auparavant, car les équipes sont désormais plus aptes à surmonter le pressing et à changer de méthode, ce qui oblige les entraîneurs à déterminer avec précision le moment et les espaces du pressing et à se préparer à de multiples scénarios.

Le secret de la supériorité espagnole : un système qui façonne les générations

En évoquant le succès du football espagnol, Alonso a affirmé que cette supériorité n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un projet complet qui s'est étendu sur près de deux décennies, fondé sur le développement des joueurs dès les catégories de jeunes.

Il a cité l'entraîneur Luis de la Fuente, qui a longtemps travaillé au sein du système des sélections de jeunes, ce qui lui a conféré une connaissance profonde des talents espagnols et a contribué à la construction de générations habituées à jouer ensemble et qui ont évolué progressivement jusqu'à atteindre les plus hauts niveaux.

Il a également salué le rôle des clubs dans la détection et le perfectionnement des talents, faisant référence à la Real Sociedad, le club dont il est issu, comme un modèle d'attention portée aux jeunes et de chances accordées à ceux-ci, en plus de son admiration pour le travail en cours au sein de Chelsea pour développer les jeunes éléments.

Au sujet de la sélection anglaise, Alonso a exprimé sa conviction que l'équipe suit la bonne voie sous la direction de Thomas Tuchel, mais qu'elle a besoin de franchir un pas supplémentaire pour exploiter la qualité de ses joueurs et rivaliser pour les titres.

Rodri et Busquets : l'intelligence avant la puissance physique

Alonso estime qu'imposer sa domination dans les grands matchs nécessite des joueurs de haut niveau, dotés de capacités techniques et mentales exceptionnelles, soulignant que la rapidité de réflexion peut parfois l'emporter sur la vitesse physique.

Il a cité Rodri, qui se distingue par sa capacité à lire les situations et à prendre une longueur d'avance sur ses adversaires, grâce à l'entraînement et à l'acquisition des bonnes habitudes, et a également évoqué l'exemple de Sergio Busquets, qui a compensé la limite de sa vitesse physique par son intelligence et sa capacité à lire le jeu et à en contrôler le rythme.

Il a expliqué que ce type de joueurs incarne la philosophie du football espagnol, qui met l'accent sur la compréhension collective et la prise de décision, plutôt que de s'appuyer uniquement sur les qualités individuelles et la puissance physique.

Mourinho, Ancelotti, Benítez et Guardiola : les secrets de la formation d'un entraîneur

La philosophie d'entraîneur d'Alonso ne s'est pas formée indépendamment de ses expériences de joueur, car il a tiré profit du travail sous la direction d'un ensemble des plus grands entraîneurs du football européen, et a appris de chacun d'eux des aspects qui ont contribué à forger sa personnalité.

Il a expliqué que son expérience avec Rafa Benítez lui a offert une base tactique importante, tandis que le travail avec José Mourinho et Carlo Ancelotti au Real Madrid l'a aidé à développer sa mentalité compétitive et à comprendre les exigences du succès au plus haut niveau.

Quant à son expérience avec Pep Guardiola au Bayern Munich, il l'a décrite comme s'apparentant à des études supérieures après avoir terminé l'université, le travail avec l'entraîneur espagnol lui ayant permis d'approfondir les détails de l'entraînement et de la préparation des matchs.

Alonso a révélé qu'il avait commencé à envisager sérieusement l'entraînement à l'approche de la fin de sa carrière de joueur, et qu'il avait tenu à comprendre les raisons du succès des équipes avec lesquelles il avait travaillé. Il a également parlé avec Ancelotti et Guardiola de son intérêt pour ce domaine, se rappelant l'invitation d'Ancelotti à prononcer quelques mots devant les joueurs durant la période de préparation de la saison.

La philosophie d'Alonso : la domination ne signifie pas la rigidité

Alonso a affirmé que la construction de sa personnalité d'entraîneur a commencé par la réflexion sur la manière de communiquer avec les joueurs et de gérer les décisions difficiles, en particulier l'écartement de certains éléments de l'équipe de départ, considérant que l'acceptation de ces responsabilités fait partie intégrante du métier.

Sur le plan technique, il a fait de la domination un axe central de ses idées, que ce soit à travers le contrôle du rythme du match, la réalisation de l'équilibre entre les lignes, ou l'ajustement des distances entre les joueurs.

Mais l'entraîneur espagnol ne s'attache pas à ses idées de manière rigide ; il estime au contraire que le succès exige d'adapter le style aux possibilités de l'équipe et aux circonstances de la compétition.

Il a cité son expérience avec le Bayer Leverkusen, lorsqu'il a été contraint de changer d'approche durant une phase difficile, donnant la priorité au rétablissement de l'équilibre et à l'obtention de résultats plutôt que de se concentrer uniquement sur la production d'un beau football.

L'équipe s'est alors davantage appuyée sur l'organisation défensive et les contre-attaques, ce qui l'a aidée à rivaliser et à atteindre la demi-finale de la Ligue Europa.

Alonso a conclu sa vision en affirmant que posséder une philosophie claire ne suffit pas à lui seul pour réussir, car l'entraîneur a besoin de lire la réalité et de prendre les décisions appropriées, même s'il doit renoncer à certaines de ses idées idéales afin de bâtir une équipe capable de rivaliser.



