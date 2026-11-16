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L’équipe des Pays-Bas a subi lundi soir une défaite humiliante face à l’Allemagne en Ligue des nations. La formation du sélectionneur Xavi Hernández a été écrasée 5-0 au stade olympique de Berlin et n’a plus eu voix au chapitre, surtout après la pause. Auteur de deux buts, Florian Wirtz a été le grand homme du match côté allemand. Les Pays-Bas terminent néanmoins deuxièmes du groupe 2 de la Ligue A, derrière l’Allemagne, et se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Il s’agit par ailleurs de leur plus lourde défaite contre l’Allemagne depuis 1957, lorsqu’ils s’étaient inclinés 7-0.

Les Pays-Bas ont abordé ce duel de prestige face à leurs voisins de l’est avec presque la même composition que contre la Grèce. Seul Frenkie de Jong, légèrement blessé, manquait à l’appel, ce qui a permis à Quinten Timber d’obtenir une place de titulaire. Avant la rencontre, Xavi avait déjà mis en garde contre les qualités de l’Allemagne, qui devait tout mettre en œuvre sous la direction de Jürgen Klopp pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations.

Dès les premières minutes, il est apparu clairement que les Pays-Bas allaient vivre un match très différent de celui disputé quelques jours plus tôt à Amsterdam. L’Allemagne pressait haut la relance néerlandaise avec de nombreux joueurs, obligeant régulièrement le gardien Bart Verbruggen à jouer long. Les Pays-Bas ont tenté d’exploiter la vitesse de Cody Gakpo, Donyell Malen et Crysencio Summerville en contre-attaque, mais n’ont presque jamais réussi à mettre réellement la défense allemande à l’épreuve.

Les Pays-Bas ont pourtant eu une excellente occasion d’ouvrir le score au milieu de la première période. Summerville a lancé Gakpo en profondeur. L’attaquant a éliminé son adversaire direct avant de tenter de trouver Malen au second poteau. Mais le centre était trop puissant et Malen a mal ajusté son saut, envoyant sa tête à côté du but allemand.

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À l’autre bout du terrain, Derry Scherhant s’est particulièrement illustré. L’attaquant du SC Fribourg a touché le poteau d’une belle frappe à la 32e minute, avant de marquer neuf minutes plus tard. Scherhant a facilement effacé Denzel Dumfries d’un crochet, puis a envoyé le ballon dans la lucarne d’une superbe frappe, ne laissant aucune chance à Verbruggen. L’Allemagne est ainsi rentrée aux vestiaires avec un avantage de 1-0.

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Après la pause, les Pays-Bas ont d’abord semblé pouvoir revenir dans le match. À la 48e minute, Dumfries a surgi au second poteau, mais a placé sa tête au-dessus du but de Marc-André ter Stegen. Gakpo s’est lui aussi procuré une occasion de tirer, mais le gardien allemand a repoussé sa tentative, avant de voir son équipe prendre définitivement le contrôle de la rencontre.

À la 60e minute, tout a basculé pour les Pays-Bas. Dumfries a perdu le ballon dans une zone dangereuse et Wirtz a sanctionné cette erreur sans pitié d’une frappe lointaine dévastatrice, qui est entrée après avoir heurté l’intérieur du poteau. Cinq minutes plus tard seulement, l’écart s’est encore creusé lorsque Nico Schlotterbeck a marqué de la tête sur un coup de pied arrêté, malgré la présence de plusieurs défenseurs néerlandais.

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La machine à marquer allemande était loin de s’arrêter là. À la 71e minute, Wirtz a profité des immenses espaces dans la défense néerlandaise pour marquer de près avec l’aide de la barre transversale : 4-0. Le sélectionneur Xavi a tenté d’inverser la tendance en faisant notamment entrer Justin Kluivert, Mexx Meerdink et Ian Maatsen, mais les Pays-Bas n’ont plus jamais semblé en mesure de réduire l’écart.

Six minutes après le quatrième but allemand, l’humiliation était totale. Brajan Gruda a pu pousser le ballon de près dans un but vide après qu’une précédente tentative allemande avait heurté le poteau. Le 5-0 a provoqué une frustration visible chez Verbruggen, qui a rassemblé ses coéquipiers et clairement manifesté son mécontentement face à leur prestation défensive.

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Pour Xavi, cette lourde défaite est un rappel à la réalité particulièrement douloureux, d’autant que les Pays-Bas avaient battu la Grèce 7-0 quelques jours plus tôt. La sélection néerlandaise n’a une nouvelle fois pas réussi à battre une grande nation et a vu ses problèmes défensifs exposés de la manière la plus brutale. Malgré cette correction, sa place en quarts de finale de la Ligue des nations n’est pas menacée, mais le sélectionneur a matière à réfléchir avant la phase à élimination directe.