« Les Pays-Bas n’ont rien à faire en phase à élimination directe, le Maroc va s’imposer 3-0. »

Selon Rida Deraoui, journaliste à la NOS, les Pays-Bas seraient éliminés s’ils affrontaient le Maroc au prochain tour de la Coupe du monde.

Dans le scénario actuel (les Pays-Bas en tête du groupe, le Maroc en deuxième position), les deux sélections s’affronteraient au tour suivant de la Coupe du monde. Selon lui, les Néerlandais n’auraient aucune chance.

Présent dans l’émission, Zakaria Aboukhlal lui a demandé un pronostic, et le journaliste de la NOS a répondu avec fermeté.

« Avec Koeman, les Pays-Bas n’ont rien à faire en phase à élimination directe », assène-t-il d’emblée. « Je trouve que Koeman est un entraîneur très médiocre. Il n’ose rien.

« Il s’en tient toujours à la même composition d’équipe. Ses remplacements sont nuls. Avec lui, je ne vois aucune chance de battre une grande équipe. Je pense que le Maroc va gagner », poursuit-il.

« Si le Maroc joue comme il l’a fait contre le Brésil (1-1) et comme il a commencé face à l’Écosse (victoire 0-1), alors il s’imposera facilement. Je vois même un 3-0 », conclut-il.

Zakaria Aboukhlal et Arnaut Danjuma, présents autour de la table, partagent cet avis : le Maroc devrait aisément dominer les Pays-Bas au tour suivant.