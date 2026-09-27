En Serbie, les Pays-Bas se sont imposés 2-1 (1-0) lors du deuxième match du groupe de l’Allemagne en Ligue des nations, mais cette victoire pourrait leur coûter cher : l’attaquant Cody Gakpo, buteur récemment lors du nul 1-1 contre l’Allemagne, a dû quitter la pelouse très tôt en raison d’une douleur à la cheville.

Le joueur de Liverpool FC a été victime d’une faute de Sasa Lukic (12e) et a signalé peu après qu’il ne pouvait pas continuer. Mexx Meerdink a donné un avantage mérité sur penalty (30e). Après l’égalisation de l’ancien joueur de Francfort Luka Jovic (46e), Meerdink a de nouveau frappé (69e).

Les Néerlandais ont maîtrisé le match dès le début, mais ont eu du mal à se créer des occasions. Lorsque Crysencio Summerville a été fauché dans la surface, Meerdink a transformé sans trembler le penalty. Peu après, le joueur de Dortmund Joey Veerman a failli marquer directement sur corner, mais le gardien serbe Vanja Milinkovic-Savic a réagi rapidement (36e).

Juste après la pause, les Serbes ont réagi. Mais grâce à Meerdink, parfaitement servi par Ruben van Bommel, ce sont finalement les visiteurs qui ont exulté.

Ligue des nations : l’Autriche s’impose avec autorité contre le Kosovo

Les Autrichiens de Ralf Rangnick ont de leur côté battu l’outsider kosovar 3-1 (2-0) à l’Ernst-Happel-Stadion de Vienne. Dans le groupe B3, la sélection de la Fédération autrichienne de football (ÖFB) occupe ainsi solidement la tête du classement avec six points.

Après une Coupe du monde mitigée, la sélection de Rangnick est en pleine reconstruction, mais face à l’outsider kosovar, la non-convocation de nombreux cadres établis, comme le capitaine du Mondial David Alaba, s’est à peine fait sentir. Le défenseur central David Affengruber a ainsi inscrit son premier but en sélection lors de sa deuxième cape, après une passe décisive de l’ancien joueur du Werder Brême Romano Schmid (23e), puis juste avant la pause, l’attaquant de Schalke Junior Adamu a lui aussi marqué son premier but sous le maillot de l’ÖFB (45e+2).

En seconde période aussi, l’équipe a livré une prestation engagée et a aggravé le score par l’intermédiaire de Carney Chukwuemeka (61e) - pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund, il s’agissait toutefois déjà d’un deuxième but en équipe nationale, contrairement à ses coéquipiers. En fin de match, les visiteurs ont toutefois réagi : après une faute d’Affengruber, Edon Zhegrova a transformé avec sang-froid le penalty qui en a résulté (83e).