Les notes des joueurs du Real Madrid face au RB Leipzig : Kylian Mbappe et Arda Guler impressionnent avant que Diomande ne leur vole la vedette

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Le Real Madrid a prolongé son sans-faute en Ligue des champions en s’imposant 4-1 face au RB Leipzig, porté par un but et une passe décisive de Kylian Mbappé. Entré en jeu, Yan Diomande a volé la vedette en fin de match avec une reprise de volée spectaculaire qui a assuré les trois points à son équipe.

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Le Real Madrid a poursuivi son parcours sans faute dans la phase de ligue de la Ligue des champions en s’imposant largement 4-1 face au RB Leipzig au Santiago Bernabéu. Si le score laisse penser à une domination totale, la rencontre est restée une bataille tactique longtemps indécise, jusqu’à l’ouverture du score de Bernardo Silva à la 43e minute. Après la pause, Madrid a mieux exploité les espaces entre les lignes sur les côtés, contournant le bloc médian de Leipzig pour se créer des occasions dangereuses. La qualité individuelle de ses joueurs lui a finalement permis d’inscrire quatre buts malgré un total de 2,91 buts attendus (xG).

En seconde période, Arda Güler a profité de l’altruisme de Kylian Mbappé avant que le Français n’inscrive lui-même le troisième but d’une frappe enroulée précise. Tidiam Gomis a brièvement redonné espoir aux visiteurs, mais Yan Diomande a marqué la soirée de son empreinte. Entré en jeu, il a ponctué la prestation madrilène d’une volée de classe mondiale dans la lucarne, permettant à l’équipe de José Mourinho de rester parmi l’élite européenne avec neuf points en trois matches.

Gardien et défense

Thibaut Courtois - 7/10

Longtemps réduit au rôle de spectateur, le Belge est resté vigilant lorsque Leipzig se projetait rapidement vers l’avant. Auteur de cinq arrêts, il a notamment repoussé les tentatives de Rômulo et de Nkunku pour préserver l’avance de Madrid en première période. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur la puissante frappe de Gomis en fin de match.

Federico Valverde - 7/10

Dans un rôle hybride de latéral droit, Valverde s’est montré redoutable défensivement, avec 12 interventions défensives, le meilleur total de son équipe, dont quatre tacles réussis. Son activité a permis à Madrid de maintenir une ligne défensive haute, même si son positionnement initial plus bas a quelque peu limité son apport offensif.

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Antonio Rüdiger - 6/10

Une prestation agressive comme souvent de la part de l’Allemand, qui a dirigé la défense avec autorité. Parfois attiré hors de sa position par les déplacements de Nkunku, il est néanmoins resté dominateur dans les airs. Il regrettera le but encaissé dans les dernières minutes.

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Dean Huijsen - 8/10

Sur le plan technique, il a été le défenseur le plus en vue. Huijsen a réussi 97 passes sur 102 tentées, un total impressionnant, et a été le principal artisan de la progression du ballon depuis l’arrière. Son sang-froid sous pression a été essentiel pour déjouer le pressing initial de Leipzig.

Alvaro Carreras - 6/10

Solide, sans être particulièrement brillant sur le côté gauche. Carreras a apporté la largeur nécessaire pour étirer le 4-2-3-1 de Leipzig, mais a parfois hésité lorsque Antonio Nusa repiquait dans l’axe. Marc Cucurella l’a remplacé à la 70e minute pour renforcer ce côté.

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Milieu de terrain

Eduardo Camavinga - 7/10

Le Français a joué un rôle central dans l’équilibre tactique de l’entrejeu. Sa capacité à récupérer le ballon et à lancer les transitions a contribué aux 64 % de possession de Madrid. Malgré une tentative lointaine manquée à la 67e minute, son travail discret a permis aux attaquants de s’exprimer.

Bernardo Silva - 8/10

Silva a été récompensé de ses appels intelligents et discrets par son premier but pour le club. Il a ouvert le score à la 43e minute en réagissant le plus vite sur un ballon repoussé. Sa maîtrise technique dans les espaces réduits a permis à Madrid de rarement perdre le ballon dans des zones axiales dangereuses.

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Jude Bellingham - 7/10

Bellingham a joué un rôle décisif sur le deuxième but en adressant un ballon piqué parfaitement dosé à Mbappé, qui a ensuite servi Güler. S’il n’a pas marqué, ses 88 minutes ont été marquées par une remarquable lecture des espaces et sa capacité à faire le lien entre le milieu et l’attaque.

Attaque

Arda Guler - 8/10

Le jeune talent turc continue de justifier les attentes placées en lui. Bien placé au bon moment, il a poussé le ballon au fond des filets pour inscrire le deuxième but de Madrid à la 52e minute. Au-delà de son but, sa vision du jeu et la justesse de ses passes dans le dernier tiers ont constamment posé des problèmes à Leipzig avant sa sortie à la 78e minute.

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Vinicius Junior - 6/10

Une soirée plus discrète qu’à son habitude. Le Brésilien a vu sa tentative de la 29e minute contrée et a peiné à trouver son rythme face à la défense compacte de Leipzig. Mourinho l’a remplacé à la 70e minute pour apporter du sang neuf.

Kylian Mbappe - 9/10

À l’origine de tout ce que le Real Madrid a produit de bon. Mbappé a offert de la tête une passe décisive à Güler avant d’inscrire un superbe but d’une frappe enroulée à la 83e minute. Avec 10 tirs, dont deux cadrés, il a constitué une menace permanente et montré pourquoi il peut faire basculer un match à ce niveau.

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Remplaçants et entraîneur

Marc Cucurella (70') - 6/10

Entré à la place de Carreras pour apporter davantage de solidité défensive alors que Leipzig cherchait à revenir dans le match.

Yan Diomande (70') - 9/10

Une entrée en jeu sensationnelle. Diomande a délivré la passe décisive sur le but de Mbappe avant d’inscrire une « volée fulgurante » à la 87e minute. Une finition de classe mondiale qui a justifié le montant considérable de son transfert.

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Brahim Diaz (78') - 6/10

Entré en fin de match pour maintenir un pressing haut et apporter de la fraîcheur dans le dernier tiers.

Endrick (88') - Non noté

Pas assez de temps pour peser véritablement, même s’il a failli délivrer une passe décisive à Espi dans le temps additionnel.

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Carlos Espi (88') - Non noté

Passé près du but à deux reprises dans les dernières minutes, avec notamment une frappe dans le petit filet extérieur.

Jose Mourinho - 8/10

La patience tactique de Mourinho a payé. En demandant à son équipe de monopoliser le ballon (64 %) et d’attendre que Leipzig se fatigue, il a préparé l’accélération de la seconde période. Ses changements ont été parfaitement ajustés, en particulier l’entrée de Diomande, qui a scellé la rencontre.