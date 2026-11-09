L'absence de Lamine Yamal, la star du Barça, est désormais confirmée pour le match de l'Espagne face à la République tchèque, prévu jeudi prochain à Prague, après que les examens médicaux ont révélé qu'il souffrait de douleurs au genou droit, à la suite de sa participation à la victoire contre l'Atlético de Madrid en Liga.

Yamal a été l'un des principaux acteurs de la rencontre au stade « Metropolitano », malgré l'absence de but de sa part, car il a représenté un danger permanent pour la défense de l'Atlético et a usé Alejandro Grimaldo. Il a également délivré la passe décisive sur le deuxième but inscrit par Fermín López, confirmant une nouvelle fois la grande complicité entre les deux hommes, un atout important pour l'attaque de la formation catalane.

Le journal espagnol « Sport » a rapporté que l'attaquant du Barça a terminé le match heureux de la victoire, mais qu'il a ressenti des douleurs au genou droit. Il a passé des examens médicaux lundi matin à la cité sportive « Joan Gamper », qui ont révélé l'absence de blessure grave. Les staffs médicaux du Barça et de la sélection espagnole se sont toutefois accordés pour ne pas prendre de risque avec sa participation face à la Tchéquie, afin de lui donner le temps de récupérer.

Yamal devrait rejoindre le rassemblement de la sélection espagnole vendredi prochain, en vue de la rencontre face à l'Angleterre, dimanche, au stade « Metropolitano », un match qui pourrait décider de la première place du groupe.

La première absence de Yamal cette saison

Le match contre la Tchéquie sera la première rencontre officielle que Yamal manquera au cours de la saison en cours, après avoir pris part aux 16 matches disputés par le Barça, soit 12 matches en Liga et 4 en Ligue des champions. Il les a tous débutés, pour un total de 1 355 minutes sur 1 440 minutes possibles.

L'ailier du Barça a par ailleurs été titulaire lors des quatre matches disputés par l'Espagne durant la précédente trêve internationale, et a joué 281 minutes sur 360 possibles.

Dans le même contexte, la sélection espagnole attend l'arrivée de Mikel Oyarzabal, l'attaquant de la Real Sociedad, après que la grippe l'a tenu éloigné du début du rassemblement. Il poursuit sa récupération à Saint-Sébastien, avec l'espoir qu'il puisse être présent pour la rencontre face à l'Angleterre.