La mission de José Mourinho n'a pas été aisée durant la période de préparation à la nouvelle saison, dans un contexte de grave pénurie d'effectif dont a souffert le Real Madrid au sein de l'équipe première. Mais l'académie du club, « La Fábrica », s'est une fois de plus transformée en bouée de sauvetage pour l'entraîneur portugais, après qu'il eut donné leur chance à un grand nombre de jeunes talents pour prouver leur capacité à rivaliser.

Lorsque Mourinho a commencé à travailler avec le Real Madrid il y a 36 jours, précisément le 13 juillet dernier, il ne disposait que de 6 joueurs valides de l'équipe première : Lunin, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras et Camavinga.

Face à ce manque, l'entraîneur portugais a trouvé la solution au sein même du club, en faisant appel à un grand nombre de joueurs de l'académie. Certains d'entre eux se sont distingués de manière remarquable durant la préparation, au premier rang desquels Juan Martínez, Mario Rivas et Alexis Ciria, aux côtés de Cestero qui s'est également imposé comme une option importante, selon un rapport publié par le journal « AS ».

13 talents saisissent leur chance

Au-delà des entraînements, Mourinho a fait appel à 13 joueurs de l'académie du Real Madrid lors des quatre matchs disputés par l'équipe durant sa tournée européenne, sur les deux dernières semaines de la période de préparation.

La présence de certains joueurs s'est limitée à quelques minutes ou à des rôles marginaux, comme Mestre, Javi Navarro, Fortea et Aimar, en plus de Jacobo, qui a récemment rejoint Strasbourg.

D'autres ont obtenu un temps de jeu limité, comme Lamine Yaftu, Lacosta, Yáñez et le gardien Ilia Volochine, à qui Mourinho a donné l'occasion de participer dans les dernières minutes de la rencontre face à Schalke.

Mais les noms qui ont capté la lumière étaient Martínez, Rivas, Ciria et Cestero.

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Martínez et Rivas, la charnière défensive

Juan Martínez, qui fêtera son 19e anniversaire jeudi, et Mario Rivas, âgé de 18 ans, ont entamé la période de préparation côte à côte, après que Mourinho les eut choisis pour former la charnière défensive lors du match amical face à la Fiorentina.

L'entraîneur portugais a fait l'éloge du duo à l'issue de leur apparition, déclarant : « Ce sont deux enfants qui ont un avenir formidable, et tant que le match n'entre pas dans sa dimension physique, ils ont fait preuve d'un niveau de qualité impressionnant. »

Mourinho a renouvelé sa confiance au duo lors de la première mi-temps de la rencontre face au Ferencváros, avant que Dean Huijsen et Antonio Rüdiger ne prennent leur place.

Rivas a également participé à la seconde mi-temps face au Deportivo aux côtés du défenseur international espagnol, avant de disputer les quatre dernières minutes face à Schalke.

Rivas a par ailleurs inscrit le but d'ouverture du score face au Ferencváros, confirmant que sa présence n'était pas qu'un simple complément à l'effectif de l'équipe durant la période de préparation.

Ciria attire les regards sur l'aile

Quant à Alexis Ciria, âgé de 18 ans, il était présent lors des quatre matchs amicaux, débutant deux rencontres comme titulaire et entrant dans les deux autres depuis le banc.

L'ailier gauche a affiché des prestations remarquables, faisant preuve d'une audace évidente et d'une capacité à jouer vers l'avant et à percer en direction du but adverse. Il a également marqué un but face à la Fiorentina et délivré une passe décisive lors du match d'entraînement face au Leganés.

Le jeune joueur est ainsi devenu l'un des noms ayant laissé une impression positive au staff technique durant la période de préparation.

Cestero, une longueur d'avance sur tous

Cestero, âgé de 20 ans, se présente comme le joueur le plus avancé de ce groupe, après avoir déjà réalisé le rêve de faire ses débuts officiels avec l'équipe première la saison dernière.

Mourinho s'est appuyé sur lui lors des quatre matchs amicaux comme option pour renouveler le sang de l'entrejeu, et le joueur a su afficher une forte personnalité et une confiance en lui durant les minutes qui lui ont été accordées.

Quant à Martínez, Rivas et Ciria, leur prochaine étape consiste à réaliser le rêve de débuter officiellement sous le maillot du Real Madrid lors d'un match compétitif.

Et alors que Mourinho continuera d'avoir besoin de solutions supplémentaires au cours de la saison, les portes de « La Fábrica » semblent grandes ouvertes pour l'entraîneur portugais, après que la période de préparation a prouvé que l'académie est capable d'offrir bien plus que de simples noms pour combler le manque numérique.