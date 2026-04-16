Les critiques s’étendent aux Pays-Bas : « Arne Slot obtient un 4, il a perdu le nord »

Dans sa chronique quotidienne du Het Parool, le journaliste Henk Spaan exprime un doute croissant sur les choix tactiques d’Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool.

Dans sa rubrique « Spaan donne des notes », l’entraîneur néerlandais à succès lui attribue un 4 après l’élimination en Ligue des champions. « Slot a perdu le nord. La semaine dernière, il a laissé Van Dijk sur le banc avec ses cinq défenseurs alignés en ligne, et ce mardi, il a dû faire jouer Szoboszlai au poste d’arrière droit. Ou “dû” ? Il a choisi d’envoyer ce pur footballeur dans le Siberie d’Anfield. »

Spaan s’agace aussi du discours de l’entraîneur : « Une fois de plus, l’arbitre aurait dû intervenir et Liverpool méritait de battre le PSG, selon Slot. La vérité, c’est que Liverpool a de nouveau été surclassé par une équipe, à tous égards, mais surtout sur le plan technique et tactique, bien supérieure au numéro cinq de la Premier League. »

Il salue toutefois la manière dont les Parisiens ont défendu leur avance à Anfield, et fait l’éloge de Matvéi Safónov, Marquinhos et Willian Pacho.

Les critiques, de plus en plus vives, qui montent d’Angleterre gagnent désormais les Pays-Bas. Actuellement cinquièmes de Premier League, les Reds doivent encore se battre pour décrocher leur billet pour la prochaine C1.

Pour y parvenir, Liverpool doit encore valider son billet pour la prochaine édition de la C1.

Pour y parvenir, Slot et son groupe devront se passer d’Hugo Ekitiké : la recrue, achetée plusieurs millions, manquera la Coupe du monde et ne devrait revenir à Liverpool qu’en 2027.