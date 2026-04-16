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Les critiques s’étendent aux Pays-Bas : « Arne Slot obtient un 4, il a perdu le nord »

Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
A. Slot

Dans sa chronique quotidienne du Het Parool, le journaliste Henk Spaan exprime un doute croissant sur les choix tactiques d’Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool.

Dans sa rubrique « Spaan donne des notes », l’entraîneur néerlandais à succès lui attribue un 4 après l’élimination en Ligue des champions. « Slot a perdu le nord. La semaine dernière, il a laissé Van Dijk sur le banc avec ses cinq défenseurs alignés en ligne, et ce mardi, il a dû faire jouer Szoboszlai au poste d’arrière droit. Ou “dû” ? Il a choisi d’envoyer ce pur footballeur dans le Siberie d’Anfield. »

Spaan s’agace aussi du discours de l’entraîneur : « Une fois de plus, l’arbitre aurait dû intervenir et Liverpool méritait de battre le PSG, selon Slot. La vérité, c’est que Liverpool a de nouveau été surclassé par une équipe, à tous égards, mais surtout sur le plan technique et tactique, bien supérieure au numéro cinq de la Premier League. »

Il salue toutefois la manière dont les Parisiens ont défendu leur avance à Anfield, et fait l’éloge de Matvéi Safónov, Marquinhos et Willian Pacho.

Les critiques, de plus en plus vives, qui montent d’Angleterre gagnent désormais les Pays-Bas. Actuellement cinquièmes de Premier League, les Reds doivent encore se battre pour décrocher leur billet pour la prochaine C1.

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Pour y parvenir, Liverpool doit encore valider son billet pour la prochaine édition de la C1.

Pour y parvenir, Slot et son groupe devront se passer d’Hugo Ekitiké : la recrue, achetée plusieurs millions, manquera la Coupe du monde et ne devrait revenir à Liverpool qu’en 2027.

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