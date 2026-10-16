Les coulisses de la décision : pourquoi Flick a-t-il écarté Hamza Abdelkarim de l'équipe première du Barça ?

L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a rejoint les entraînements du Barça Atlètic, l'équipe réserve du Barcelone, en vue d'affronter Utebo demain samedi, après n'avoir disputé que 12 minutes avec l'équipe première, selon le journal "Sport" catalan.

Le quotidien a décrit cette décision comme "une conclusion attendue pour des raisons évidentes", après des discussions en interne sur la nécessité pour le joueur d'obtenir davantage de temps de jeu, lui qui n'a participé qu'à deux courtes apparitions avec l'équipe première.

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"Sport" a ajouté que cette décision correspondait au souhait du joueur lui-même de donner la priorité au temps de jeu, quelle que soit l'équipe. Le journal estime que Hamza, âgé de 18 ans, est réaliste et a les idées très claires : même si son rêve est de réussir sur la pelouse du Spotify Camp Nou, il sait que ce dont il a besoin maintenant, c'est de jouer.

La décision a été reportée car Flick voulait attendre d'avoir une vision claire de la situation au poste d'avant-centre, après l'échec du recrutement de son premier choix, Julián Álvarez, l'Atlético Madrid ayant refusé de le vendre.

Le Barcelone a engagé Gabriel Jesus, mais le staff technique voulait s'assurer de son état physique compte tenu de son passé marqué par les blessures. Raphinha a pour sa part occupé le poste de pointe et a obtenu des résultats époustouflants, au point de surprendre le staff technique et la direction sportive.

"Une option supplémentaire"

Selon le journal catalan, Hamza représentait pour Flick une option supplémentaire, qui suscitait son intérêt en raison de ses caractéristiques d'attaquant de pointe évoluant dans la surface de réparation. Après la blessure de Raphinha, l'international égyptien a continué à s'entraîner avec l'équipe première.

Mais le retour de Raphinha à l'entraînement a placé Flick devant une abondance d'options offensives. Il a essayé Dani Olmo au poste de faux avant-centre, à Istanbul, et l'expérience a été concluante ; il dispose aussi de la possibilité d'aligner Anthony Gordon en pointe, ce qui a éloigné l'option Hamza.

"Sport" estime que jouer avec l'équipe réserve, tout en restant dans l'environnement de l'équipe première, est la meilleure solution pour toutes les parties. Hamza obtiendra les minutes dont il a besoin, tandis que l'équipe réserve bénéficiera de ce que le journal a qualifié de "renfort de luxe".

Le quotidien a toutefois assuré que cette mise à l'écart n'est pas définitive, puisque Flick peut convoquer le joueur pour les matches qu'il jugera appropriés, les premiers tours de la Coupe du Roi d'Espagne constituant sa grande chance.

Fait paradoxal, Hamza n'a disputé jusqu'à présent aucun match officiel avec le Barça Atlètic, étant passé directement de l'équipe de jeunes à l'équipe première. Il constitue le renfort le plus marquant de l'équipe de l'entraîneur Juliano Belletti, qui visera demain une cinquième victoire consécutive.



