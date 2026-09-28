Pedro Sousa, le directeur exécutif du journal portugais « Record », a révélé les coulisses fascinantes de la crise entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, après que ce dernier l'a relégué sur le banc des remplaçants lors du dernier match face à la Norvège.

Ronaldo a assisté à la victoire du Portugal contre la Norvège (2-1) en Ligue des nations depuis le banc des remplaçants, et ce quelques jours après avoir disputé 65 minutes contre le pays de Galles.

Sousa a assuré que le capitaine d'Al-Nassr a déployé de grands efforts pour garantir que l'entraîneur prenne les rênes de la sélection, avant que les choses ne prennent une tournure différente de ce qui avait été convenu entre les deux parties auparavant.

Sousa a expliqué que Ronaldo et Jesus étaient parvenus à un accord mutuel en août dernier, avant l'annonce de la liste de la sélection, prévoyant d'organiser la participation de la star portugaise au cours de la période à venir et de ne pas compter sur lui lors de tous les matchs, dans le cadre d'un accord tenant compte de la situation du joueur et de son avenir international.

Selon les propos de Sousa relayés par le réseau portugais « Now Canal », il ne s'agissait pas d'un plan officiel rendu public, mais d'une entente entre les deux parties concernant les matchs auxquels Ronaldo participerait, les deux hommes s'étant mis d'accord pour qu'il dispute quatre rencontres bien précises durant cette période, avant de réévaluer la situation ultérieurement afin de déterminer la possibilité de son retour en sélection en novembre prochain.

Mais Sousa a souligné que Jesus a commencé à gérer les choses d'une manière différente de ce qui avait été convenu au préalable, estimant que l'entraîneur est tenu d'expliquer les raisons de ce changement, surtout s'il souhaite évoquer la nature de l'entente qui le liait à Ronaldo avant l'annonce de la liste de la sélection, en référence à l'existence d'une différence entre ce qui avait été convenu et ce qui s'est réellement passé.

Il a ajouté que Jesus avait promis à Ronaldo de lui accorder l'occasion de jouer pendant 30 minutes, mais qu'il n'a pas tenu cette promesse, ce qui a soulevé des interrogations quant à la manière de gérer l'accord entre les deux parties, d'autant plus que le joueur avait, selon le récit de Sousa, contribué à soutenir l'accession de l'entraîneur à son poste actuel avec la sélection portugaise.

Sousa a insisté sur le fait que l'entente entre Ronaldo et Jesus reposait sur la définition d'un certain nombre de matchs auxquels le joueur participerait, en reportant à plus tard le règlement de sa situation pour le rassemblement de novembre, affirmant que ce qui s'est passé ne correspond pas à la vision établie par les deux parties en août, et que modifier l'accord de cette manière ne semble guère élégant.

Il convient de noter que Ronaldo a refusé de rester sur le terrain après le coup de sifflet final et s'est dirigé directement vers les vestiaires, au moment où tous les membres de la sélection et les joueurs attendaient pour saluer les supporters.