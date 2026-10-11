Les chiffres ne suffisent pas : la recette spéciale avec laquelle le Barça déniche les talents

Le Barça ne se contente pas des chiffres et des statistiques pour choisir ses nouvelles recrues : il s'appuie sur un mélange d'analyse de données, d'observation directe et d'intuition, auquel s'ajoute l'étude de la personnalité du joueur et de son environnement social, selon les révélations de João Amaral, responsable du département de détection des talents du club catalan.

Amaral a expliqué, dans des déclarations rapportées par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, qu'une dépendance excessive aux données peut masquer des détails importants, soulignant que voir les joueurs en direct permet de déceler des aspects tactiques et comportementaux qui n'apparaissent pas clairement sur les enregistrements.

Il a indiqué que le véritable défi ne réside pas dans la découverte de joueurs déjà connus, mais dans l'identification de talents correspondant aux besoins de l'équipe et à son style de jeu, insistant sur l'importance pour les recruteurs de consigner leurs observations dès qu'ils perçoivent des indices de capacités exceptionnelles chez un joueur.

Le processus de recrutement commence, selon Amaral, par la définition des besoins sportifs, en coordination entre Deco, le directeur sportif, et l'entraîneur Hansi Flick. Ensuite, le département d'analyse de données établit des indicateurs propres à chaque poste, afin de filtrer les candidats avant de les soumettre à des étapes avancées de prospection et de comparaison avec les exigences du staff technique.

Amaral a révélé que le Barça a abandonné le système de notation chiffrée de zéro à dix, en raison de son caractère subjectif, et l'a remplacé par des rapports descriptifs portant sur les aspects physiques, techniques et tactiques, accompagnés d'un résumé de la performance du joueur durant le match. Il a également souligné que les déplacements et l'observation directe constituent deux éléments essentiels de la méthodologie de travail des recruteurs.

L'évaluation ne s'arrête pas aux limites du terrain : le club s'attache à connaître la personnalité du joueur, sa famille et son cercle social, en recourant aux conversations directes et aux réseaux sociaux pour mesurer sa capacité à s'adapter à l'équipe et à la ville, ainsi que la compatibilité de ses traits psychologiques avec les exigences du club.

Dans le même ordre d'idées, Amaral a évoqué le cas de l'attaquant brésilien Vitor Roque, qui a rejoint le Barça avant son arrivée au club, estimant que ses caractéristiques correspondaient au style de l'équipe, mais que le calendrier de son transfert a représenté l'un des principaux défis.

Il a précisé que l'arrivée de Roque lors du mercato hivernal, en pleine saison, l'a placé sous une pression immédiate pour prouver ses qualités et apporter la plus-value attendue, en même temps que les attentes liées au montant du transfert.

Amaral a conclu en insistant sur l'importance de tirer les leçons des expériences passées, déclarant : « Si nous n'apprenons pas de nos erreurs, nous ne progresserons pas », en référence à la nécessité de capitaliser sur l'expérience Roque dans les décisions futures du Barça.



