La probabilité que Joey Veerman reste aussi à PSV cette saison semble de plus en plus faible. Voetbal International sait que le Borussia Dortmund, intéressé depuis longtemps, est de plus en plus convaincu par le milieu de terrain, qui souhaite partir depuis un certain temps déjà.

Veerman joue pour le PSV depuis janvier 2022 et y a connu de grands succès. Lors des trois dernières saisons, il a ainsi été champion des Pays-Bas, a remporté à deux reprises la Coupe des Pays-Bas et aussi à trois reprises le Johan Cruyff Schaal.

Désormais âgé de 27 ans, Veerman n’a pas caché au cours des dernières saisons qu’il souhaitait franchir un beau palier, mais il a par exemple vu un transfert vers Fenerbahçe capoter au dernier moment.

Veerman a toujours exprimé sa préférence pour une prochaine étape en Liga ou en Serie A. Avec Dortmund, il a toutefois pu ajouter une option très attractive à sa liste de potentiels nouveaux clubs.

On a déjà appris cette semaine que Dortmund voyait en Veerman une option sérieuse. Il est également apparu que Veerman disposait, dans son contrat courant jusqu’à la mi-2028, d’une clause stipulant qu’il pouvait partir pour environ vingt millions d’euros.

La clause expire toutefois « autour du 20 août », sait VI, et il y aura donc rapidement de la clarté sur son avenir. « Dortmund semble désormais convaincu par Veerman, confirment plusieurs sources », écrit l’hebdomadaire.

« L’intérêt est très sérieux. (Entraîneur, NDLR) Niko Kovac a exprimé en interne le souhait que le Néerlandais vienne renforcer son équipe. Des sources allemandes rapportent que le technicien croate recherche un milieu de terrain qui apporte de l’expérience, après que Dortmund n’a, jusqu’à présent cet été, recruté que des joueurs de moins de 20 ans. »

Lors de ce mercato, Dortmund s’est jusqu’à présent renforcé avec Konstantinos Karetsas (18 ans, KRC Genk), Joane Gadou (19 ans, Red Bull Salzburg), Kauã Prates (18 ans, Cruzeiro) et Justin Lerma (18 ans, Independiente del Valle).

« Kovac veut un meneur de jeu immédiatement prêt. Et c’est ainsi qu’il évalue Veerman. Surtout la qualité de passe de Veerman, qui peut servir grâce à son pied les joueurs rapides de la ligne offensive de Dortmund, constitue l’un de ses plus grands atouts. »

Les coups de pied arrêtés de Veerman sont également considérés comme de grands atouts au sein du cador allemand. Les aspects plus faibles, défensifs, de son jeu peuvent en outre être masqués par les trois défenseurs centraux dans le système de Kovac.

« Outre Kovac, le directeur sportif Nils-Ole Book est lui aussi un grand fan de Veerman. Tous deux ont désormais indiqué en interne qu’ils étaient favorables à l’idée de faire venir le Néerlandais au Signal Iduna Park », selon Voetbal International.

Samedi, autour du match amical contre l’AS Roma, le club abordera probablement encore une fois le sujet « Veerman ». Si le directeur Lars Ricken donne lui aussi son feu vert, le club devra également parvenir à convaincre Veerman. Le joueur du PSV débutera samedi contre l’Excelsior.