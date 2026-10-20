Ethan Nwaneri ne peut pas se plaindre d’un manque de temps de jeu en ce moment. Il est très probable que l’Anglais dépasse dès mardi soir, lors du match de Ligue des champions du Borussia Dortmund contre le FK Sabah, le nombre de minutes disputées lors de son précédent prêt à l’Olympique de Marseille. Il lui suffira de jouer 17 minutes en Azerbaïdjan pour atteindre, avec le BVB, les 412 minutes de jeu, en huit matches seulement contre onze à Marseille.

Mais les 62 minutes supplémentaires disputées samedi par le joueur de 19 ans lors du 0-0 sur le terrain de l’Union Berlin ont bien failli lui échapper. Après seulement 14 secondes, Nwaneri a tenté un tacle latéral sur Tom Rothe, ancien joueur de Dortmund. Quatre secondes plus tard, Daniel Schlager se présentait devant lui et lui brandissait un carton rouge. L’arbitre s’était toutefois trompé et a corrigé sa décision, à juste titre, en lui adressant un jaune.

Ce fut, au fond, la meilleure nouvelle apportée par l’ailier offensif au BVB samedi dans la capitale. Une suspension pour carton rouge en championnat aurait en effet constitué un revers supplémentaire après la sortie sur blessure, plus tard dans la rencontre, de Konstantinos Karetsas, qui manquera au Borussia pendant une longue période.

À Köpenick, Nwaneri a livré une prestation semblable à plusieurs de celles qu’il avait déjà proposées sous le maillot de Dortmund : très présent dans le jeu, avec suffisamment de ballons touchés et quelques séquences dangereuses, mais le plus souvent malheureux dans ses actions, notamment à la finition. Jusqu’ici, seule l’action précédant le but contre son camp d’Albian Hajdari, comptabilisée comme une passe décisive lors de la victoire 3-2 à Hoffenheim pour ses débuts, figure à son bilan.

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Ethan Nwaneri n’a toujours pas marqué pour le BVB

C’est évidemment trop peu pour un joueur offensif, tout comme les 14 buts inscrits en huit matches de Bundesliga et de Ligue des champions sont trop peu pour le BVB. « Il lui manque actuellement ce petit déclic qui lui permettrait de débloquer la situation avec un but », a déclaré Lars Ricken ce week-end.

Le directeur général chargé du sport de Dortmund a néanmoins jugé les prestations de Nwaneri « bonnes jusqu’à présent » et espère qu’il franchira au plus vite le cap qui lui permettra de se montrer plus décisif dans ses actions : « Nous aurons besoin de lui et nous lui apporterons donc tout notre soutien, surtout maintenant que Karetsas va de nouveau être absent. »

La thèse du déclic avancée par Ricken a de quoi convaincre. Pour Nwaneri, troisième recrue la plus utilisée jusqu’ici, les choses auraient déjà pu tourner autrement à plusieurs reprises. À Stuttgart, il a par exemple marqué alors qu’il se trouvait de peu en position de hors-jeu. Face à Brême, son but d’un retourné acrobatique avait été précédé d’un coup de sifflet trop précoce en vue d’une vérification par la VAR, à la suite d’une faute supposée de Waldemar Anton sur Niclas Füllkrug. Dans ce même match, Nwaneri avait offert en première période une grosse occasion à Maximilian Beier grâce à une superbe passe.

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Ethan Nwaneri pâtit aussi du jeu offensif prévisible du BVB

Lors de la récente prestation décevante contre Bodö/Glimt (0-1), Nwaneri faisait aussi partie des quatre joueurs entrés en jeu qui ont contribué à l’amélioration de Dortmund durant la dernière demi-heure. Il aurait toutefois dû tirer davantage de sa tête alors qu’il était seul devant le but, ainsi que de sa tentative après un corner peu avant la fin.

Il y a environ cinq semaines, l’entraîneur Niko Kovac qualifiait le joueur prêté par le FC Arsenal de « très bon sur le plan footballistique ». C’est indéniable : cet international U21 à 18 reprises possède une excellente technique et une très bonne maîtrise du ballon. Mais tout cela ne sert à rien si le BVB continue d’afficher un jeu offensif aussi terne et prévisible que celui qu’il montre trop souvent sous Kovac.

Dans le dernier tiers du terrain, le Borussia dépend encore le plus souvent du talent individuel et des initiatives personnelles pour défaire les blocs bas et les défenses compactes. On voit rarement des mouvements offensifs structurés et coordonnés auxquels participent plusieurs coéquipiers. Dès lors, si un joueur comme Nwaneri échoue dans son duel, l’attaque s’éteint vite.

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Ethan Nwaneri n’a pas encore vraiment convaincu au BVB

Cette situation fait peser sur les joueurs offensifs une responsabilité (trop) importante dans la réussite d’une attaque. Le caractère aléatoire de la plupart des actions expose aussi leurs faiblesses. Nwaneri, par exemple, s’est trop souvent montré effacé dans les duels à un contre un, a manqué de vitesse ou de la précision nécessaire dans ses passes.

On a aussi pu constater que, comme Karetsas, Nwaneri se sent plus à l’aise dans le demi-espace droit et surtout dans l’axe que dans un rôle consistant à donner de la largeur près de la ligne de touche. Il s’y retrouve de temps à autre selon les situations, ce qui a légèrement renforcé sa détermination. Mais cela se heurte à l’organisation offensive de Dortmund, qui privilégie, particulièrement à droite, le jeu sur l’aile et les centres.

Les rencontres d’ici à la prochaine trêve internationale, à la mi-novembre, permettront de mieux savoir si Nwaneri peut s’imposer dans ce contexte et mettre fin à sa disette de buts. S’il continue ainsi, les arguments en sa faveur devraient normalement s’amenuiser, notamment au regard de l’avenir de Dortmund et de sa politique de développement des jeunes talents.

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Mathis Albert va-t-il devenir une menace pour Ethan Nwaneri ?

À Berlin, Kovac a fait entrer Mathis Albert, 17 ans, pour 20 minutes, pour la première fois cette saison en Bundesliga. L’expérience avec l’entraîneur ne permet certes pas d’y voir un signal adressé à des joueurs comme Nwaneri. Mais, en 112 minutes seulement chez les professionnels jusqu’ici, Albert a déjà laissé entrevoir que son audace, ses dribbles et sa vitesse pouvaient créer ces moments qui manquent souvent au Borussia.

« Je suis très, très satisfait de lui. Il sera très important pour nous dans les semaines et les mois à venir », disait Kovac à propos de Nwaneri en septembre. Le Croate lui donnera sans aucun doute d’autres occasions de faire ses preuves prochainement. Reste à savoir quand la prédiction de Kovac se réalisera.

Ethan Nwaneri : sa carrière professionnelle en bref