Les arbitres ont-ils aidé le Barça ? Pellegrini sort de son silence avec des déclarations remarquées

Manuel Pellegrini, l'entraîneur du Real Betis, a refusé de remettre en cause l'intégrité des arbitres ou de les accuser de favoriser délibérément une équipe au détriment d'une autre, avant d'affronter le Feyenoord néerlandais en Ligue des champions, malgré la polémique arbitrale qui a accompagné la défaite de son équipe face au Barça sur le score de 5-2 en Liga.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Pellegrini a affirmé que les arbitres ne cherchaient pas délibérément à influer sur les résultats des rencontres, assurant avoir confiance en leur intégrité, tout en reconnaissant l'existence de points à améliorer dans le système arbitral.

L'entraîneur du Betis a ajouté : « Je ne pense pas que les arbitres aient la moindre intention d'aider une équipe au détriment d'une autre. Je ne doute pas de l'intégrité des arbitres. Il y a des aspects à améliorer, mais je ne crois pas qu'il y ait une quelconque préméditation, ni la moindre mauvaise intention. »

Les propos de l'entraîneur chilien interviennent après que la dernière rencontre face au Barça a suscité la colère au sein du Betis, en raison de l'annulation du but de Giovani Lo Celso en première période, qui aurait offert le match nul 2-2 à l'équipe, ainsi que de l'expulsion de Facundo Bernal à la 54e minute.

Fornals refuse de se focaliser sur l'arbitrage

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De son côté, Pablo Fornals, milieu de terrain du Real Betis, a préféré passer outre la polémique arbitrale et se concentrer sur la rencontre européenne à venir, soulignant que la pression des matchs à répétition ne laisse pas à l'équipe une longue marge pour s'attarder sur ce qui s'est passé lors du match précédent.

Fornals a déclaré que l'équipe ne pouvait pas s'arrêter sur la polémique, que l'état d'esprit des joueurs soit bon ou non, expliquant que le fait de disputer un match tous les trois jours leur impose de tourner rapidement la page sur les résultats et de se concentrer sur le prochain défi.

Le milieu de terrain espagnol a indiqué que le Betis se préparait à disputer son quatrième match consécutif à domicile, avec l'ambition de livrer une prestation solide devant son public et de compenser la dernière défaite, au cours de laquelle l'équipe a par moments rivalisé avec force face au Barça.

Fornals s'est abstenu de porter un jugement sur les décisions arbitrales du match, soulignant que l'arbitre, en collaboration avec l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), prend les décisions finales, et que la polémique à leur sujet ne changera pas ce qui s'est réellement passé.

Il a ajouté que l'équipe se concentrait sur la rencontre de Ligue des champions, alors que chaque camp cherche à prendre l'avantage au cours des matchs, tandis que la responsabilité de déterminer les situations qui méritent un recours à l'assistance vidéo reste du ressort des arbitres.

Le Real Betis aborde cette rencontre européenne avec un moral qu'il cherche à retrouver après la défaite face au Barça, mais il affiche un début solide dans la compétition, après avoir enchaîné deux victoires consécutives face au Lille français sur le score de 3-2 et au Porto portugais sur le même score, portant son total à 6 points après les deux premières journées de la phase de ligue.